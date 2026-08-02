



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،خانواده شهدای امنیت اغتشاشات دی ۱۴۰۴ استان فارس به خصوص شهرستان مرودشت بیانیه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردند.

در این بیانیه آمده است:

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

ما خانواده داغدار شهدای مظلوم امنیت فتنه دی ماه ۱۴۰۴ استان فارس و خصوصاً شهر مرودشت بعد از ماه‌ها پیگیری در شناسایی عوامل کشتار وحشتناک فرزندانمان و همکاری دستگاه امنیتی و قضایی استان فارس در دستگیری و محاکمه این جانیان، اکنون چشم انتظار اجرای حکم الهی و احقاق حقوق فرزندان و همسران خود هستیم.

هرچند که اصراری برای روند خارج از قانون قضایی در صدور احکام نداریم، اما با توجه به آنچه در روز‌های اخیر خصوصاً در اصفهان شاهد آن بودیم و با توجه به ادله محکم ارائه شده به دادگاه و اقرار متهمین به جنایات خود و حتی ادعای تکرار این جنایت‌ها در صورت آزادی و عدم پشیمانی از وقوع آن از محضر جنابعالی مصرانه درخواست داریم، که دستور تسریع در صدور اجرای احکام صادره را ابلاغ فرموده تا مرهمی هر چند مختصر برای درد‌های فراوان از دست دادن مظلومانه فرزندان خود باشیم؛ و در پایان بیان می‌داریم که هرچند از هرگونه خونریزی و اعدام و مجازات جوانان این مرزبوم حتی قاتلین ناراحت هستیم، اما اعتقاد داریم که اجرای حکم حکم الهی می‌تواند پیشگیری کننده وقوع دیگر جنایت‌های مشابه در جامعه باشد».