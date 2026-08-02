به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ حسین مسعودی گفت: ماموران پس از کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک کارگاه در شهر جدید سهند با هماهنگی قضایی و کارشناسان اداره برق از این محل بازدید کردند.

وی با اشاره به کشف ۷ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این کارگاه از تشدید اقدامات اطلاعاتی و واکاوی‌های میدانی پلیس با همکاری اداره برق در راستای مقابله با استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در فصل گرما خبر داد.