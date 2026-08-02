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دو هلیکوپتر آتشنشانی در حین خاموش کردن آتش جنگلی در نزدیکی پساتا یونان، در هوا با هم برخورد کرده و سقوط کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دو هلیکوپتر آتشنشانی در حین خاموش کردن آتش جنگلی در نزدیکی پساتا یونان، در هوا با هم برخورد کرده و سقوط کردند.
سازمان آتشنشانی یونان در بیانیهای اعلام کرد که در جریان عملیات اطفای حریق هوایی، دو بالگرد BELL که توسط سازمان آتشنشانی اجاره شده بودند، در منطقه پساتا در آتیکا سقوط کردند.
طبق این بیانیه، هر کدام از بالگردها دارای دو خدمه بودند و از فرودگاه نظامی الفسینا به پرواز درآمده بودند.
این دو بالگرد اطفای حریق طی عملیات مقابله با آتشسوزیهای جنگلی در منطقهای در غرب آتن با یکدیگر برخورد کردند. عملیات جستجو و نجات در حال انجام است.