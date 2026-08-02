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ثبتنام در نخستین رویداد پیچینگ منطقهای مستند در شمال غرب کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین رویداد «پیچینگ مستند»، به همت سازمان هنری رسانهای اوج در شمالغرب کشور برگزار میشود، رویدادی که برای نخستینبار، فرآیند پیچینگ و حمایت از تولید مستند را در خارج از تهران و بهصورت منطقهای دنبال میکند.
این رویداد با هدف شناسایی ظرفیتهای مستعد و جذب طرحهای درخشان در حوزه فیلمسازی مستند در سه سطح حرفهای، نیمهحرفهای و آماتور برگزار خواهد شد.
در گام نخست، این رویداد مستندسازان پنج استان اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و گیلان را مخاطب قرار داده و از میان ثبتنامکنندگان، ۳۰ مستندساز برای حضور در رویداد سهروزه پیچینگ انتخاب خواهند شد.
در جریان این رویداد، هر شرکتکننده فرصت خواهد داشت در یک جلسه تخصصی، طرح مستند و توانمندیهای خود را در حضور هیئت داوران ارائه کند. همچنین سه تن از مستندسازان و داوران کشور، طرحها را ارزیابی خواهند کرد که اسامی آنها پس از نهایی شدن، اعلام میشود.
آثار برگزیده این پیچینگ، بورسیه حضور در دوره تخصصی منتورینگ و مشاوره تولید مستند را دریافت خواهند کرد. این دوره به مدت حدود سه ماه و بهصورت مجازی و حضوری برگزار میشود و مستندسازان با همراهی تهیهکنندگان و مشاوران حرفهای سینمای مستند، مراحل توسعه طرح و تولید اثر خود را طی خواهند کرد.
بر اساس طراحی این رویداد، مستندسازان بدون نیاز به حضور در تهران، آثار خود را در استان محل زندگیشان تولید خواهند کرد، رویکردی که با هدف تحقق عدالت فرهنگی، حمایت عادلانه از استعدادهای مستندسازی و تقویت جریان تولید مستند در سراسر کشور دنبال میشود.
علاقهمندان برای دریافت لینک ثبت نام میتوانند تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ به شماره ۰۹۳۹۱۳۰۶۴۶۸ پیامک دهند.
جزئیات تکمیلی، زمان برگزاری و اسامی اعضای هیئت داوران این رویداد، بهزودی اعلام خواهد شد.