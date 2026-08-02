به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی کاشان گفت: در راستای حفظ سلامت جامعه و در بازرسی‌های مستمر کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه، یک واحد صنفی متخلف به کشتار غیر مجاز، پس از پلمب و ارجاع پرونده به مراجع قضایی، با استناد به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به چهار ماه حبس محکوم شد.

سیامک رضوان ادامه داد: باتوجه به اهمیت تامین سلامت گوشت قرمز و به منظور پیشگیری از بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان، تمامی فعالان عرضه کننده گوشت قرمز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور تنها مجاز به عرضه گوشت قرمز کشتار شده در کشتارگاه‌های معتبر دارای مهر و برچسب دامپزشکی هستند.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشان افزود: با توجه به اهمیت وجود نظارت بهداشتی بر تامین گوشت قرمز سالم مورد مصرف جامعه، از مردم درخواست می‌شود از خرید کشتار‌های غیر مجاز که بدون مهر و برچسب نظارت بهداشتی دامپزشکی بوده خودداری کنند.