۲۱۸ طرح آموزشی شامل مدارس و فضای آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد در مسیر تکمیل و بهرهبرداری قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پیروز کرمی سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از در حال اجرا بودن ۲۱۸ طرح آموزشی در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۰۴ طرح در شهرستانهای بویراحمد و دنا، ۹۰ طرح در شهرستانهای باشت و گچساران و ۲۲ طرح در شهرستان کهگیلویه قرار دارد.
کرمی افزود: تاکنون ۱۴۳ طرح تکمیل شده و ۳۱ طرح نیز بیش از ۹۸ درصد پیشرفت دارند که بخشی از آنها در آستانه بهرهبرداری قرار گرفتهاند.