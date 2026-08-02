۲۱۸ طرح آموزشی شامل مدارس و فضای آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد در مسیر تکمیل و بهره‌برداری قرار دارند.

اجرایی شدن ۲۱۸ طرح آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد

اجرایی شدن ۲۱۸ طرح آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پیروز کرمی سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از در حال اجرا بودن ۲۱۸ طرح آموزشی در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۰۴ طرح در شهرستان‌های بویراحمد و دنا، ۹۰ طرح در شهرستان‌های باشت و گچساران و ۲۲ طرح در شهرستان کهگیلویه قرار دارد.