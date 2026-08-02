مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: در تلاش هستیم در هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان که در شهریورماه برگزار می‌شود، استعداد‌های برتر ورزش دانشگاهی را شناسایی و به فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی جهت حضور در تیم ملی و میادین بین المللی معرفی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مصطفی زارعی گفت: هفدهمین المپیاد فرهنگی_ورزشی دانشجویان کشور در دو بخش دختران و پسران با برگزاری رقابت‌ها در ۱۷ رشته ورزشی، بزرگ‌ترین دوره این مسابقات خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود حدود ۸ هزار دانشجو در آن حضور یابند.

وی با اشاره به این که هفدهمین المپیاد فرهنگی_ورزشی دانشجویان کشور در شهریورماه سال جاری برگزار می شود، گفت: این طرح با استقبال فراتر از انتظار ۵۹ دانشگاه و مشارکت بیش از ۳۶ هزار دانشجو همراه بوده و زمینه شناسایی استعداد‌ها و هدایت آنها به رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کرده است.

زارعی همچنین از احیای لیگ‌های دانشجویی، بازطراحی سهمیه‌های المپیاد، توسعه رشته‌های همسو با یونیورسیاد، ارتقای زیرساخت‌های دانشگاه‌های میزبان و بهره‌گیری از صد‌ها دانشجوی داوطلب در برگزاری مسابقات المپیاد دختر و پسر به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات این دوره یاد کرد و افزود: هدف از این برنامه‌ها، ایجاد میراث ماندگار در دانشگاه‌ها و تقویت جایگاه ورزش دانشجویی کشور است. در تلاش هستیم در این رقابت‌ها استعداد‌های برتر ورزش دانشگاهی شناسایی و به فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی جهت حضور در اردو‌ها و میادین بین المللی معرفی کنیم.

وی افزود: در تلاش هستیم مراسم افتتاحیه این المپیاد‌ها با حضور مقامات بلندپایه کشوری، دانشگاهی و ورزش کشور برگزار شود.