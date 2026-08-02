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جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با بهکارگیری هزاران نیروی امدادی، صدها دستگاه آمبولانس و خودروهای نجات، در داخل ایران و عراق بهصورت شبانهروزی به زائران اربعین حسینی خدمات امدادی و درمانی ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با اوجگیری تردد زائران اربعین حسینی، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران همچون سالهای گذشته با استقرار گسترده نیروها و تجهیزات امدادی، خدمات درمانی و امدادی را از مرزهای ایران تا نجف و کربلا ارائه میدهد.
در داخل کشور، ۱۲۰ هزار امدادگر و داوطلب با بهرهگیری از ۲۵۰ دستگاه آمبولانس، ۷۶۰ دستگاه خودروی نجات و بالگردهای امدادی در آمادهباش کامل قرار دارند. همچنین در کشور عراق نیز هشت هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای هلالاحمر با ۲۰۰ دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی، مسئولیت خدمترسانی به زائران را بر عهده دارند.
درمانگاه تخصصی هلالاحمر در نجف اشرف نیز بهصورت شبانهروزی پذیرای زائرانی است که به خدمات پزشکی نیاز دارند.
به گفته مسئولان درمانی، در روزهای ابتدایی پیادهروی، بیشترین مراجعات مربوط به گرمازدگی، افت فشار خون و مشکلات ناشی از گرمای هوا، بهویژه در میان سالمندان و کودکان است و موارد تاول و آسیبهای پا در این مرحله کمتر مشاهده میشود.
مرکز فرماندهی و هدایت عملیات هلالاحمر نیز وظیفه مدیریت و هماهنگی آمبولانسها و تیمهای امدادی را بر عهده دارد تا خدمات با سرعت و کیفیت بیشتری به زائران ارائه شود. بهطور میانگین روزانه بین ۸۰ تا ۹۰ هزار خدمت امدادی و درمانی به زائران اربعین ارائه میشود.
خدمات امدادی هلالاحمر تا زمان بازگشت آخرین زائر از عتبات عالیات ادامه خواهد داشت.