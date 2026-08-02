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کمیته فنی مسابقات والیبال لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان توماش فورنال از تیم لهستان را به عنوان ارزشمندترین بازیکن این دوره از رقابتها معرفی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای والیبال لیگ ملتهای ۲۰۲۶ در گروه مردان که از ۲۰ خرداد با حضور ۱۸ تیم آغاز شده بود، امروز (یکشنبه ۱۱ مرداد) پس از برگزاری ۱۱۶ مسابقه با قهرمانی لهستان به پایان رسید.
تیمهای آمریکا، اسلوونی و ژاپن نیز رتبههای دوم تا چهارم این رقابتها را از آن خود کردند.
کمیته فنی این مسابقات عنوان MVP لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان را به توماش فورنال دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال لهستان داد.