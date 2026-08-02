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پنجمین دوره مسابقات آزاد مهارت زندانیان استان فارس در زندان شیراز برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،پنجمین دوره مسابقات آزاد مهارت زندانیان زندانهای فارس با حضور ۷۷ شرکت کننده از ۱۴ مؤسسه کیفری استان به مدت یک روز در زندان مرکزی شیراز برگزار شد.
در این مسابقات شرکت کنندگان در دو حوزه جداگانه زندانیان مرد و زندانیان زن در مجموع ۷ رشته با هم به رقابت پرداختند که در نهایت ۲۱ زندانی در این مسابقات عناوین اول، دوم و سوم را از آن خود نمودند و ۷ نفر برتر نیز به مسابقات کشوری که شهریور ماه در تهران برگزار خواهد شد، راه یافتند.
زندانیان مرد شرکت کننده در رشتههای پیرایشگری، صنایع چوب، خیاطی، چرم دوزی و برق ساختمان و زندانیان زن شرکت کننده در این دوره از مسابقات هم در رشتههای آرایشگری بانوان، خیاطی و چرم دوزی، توان و مهارت خود را به نمایش گذاشتند.
احسان ایزدی معاون اداره کل و رییس حوزه مدیریت فنی و حرفهای استان فارس هم در آیین اختتامیه این دور از مسابقات، با تاکید بر اینکه اداره کل فنی و حرفهای استان فارس، کشف استعدادها و پرورش و بالفعل سازی آن را در راستای نیل به خود اشتغالی و خود کفائی فردی بعنوان یک اولویت دنبال مینماید، اظهار داشت: زندانیان قبول شده در این رویداد فنی و مهارتی، از گواهی رسمی آموزش برخوردار خواهند شد و از مزایای آن در دوره پس از آزادی استفاده می کنند .