۶ هزار و ۸۲۸ فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در انتظار مسکن
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۶ هزار و ۸۲۸ فرهنگی هم استانی در انتظار مسکن هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به مهمترین برنامههای این دستگاه برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: پروژه مهر با هدف آمادهسازی مدارس استان در حال اجراست و مدارس از ابتدای مهرماه فعالیت حضوری خود را آغاز خواهند کرد.
رضایی افزود: از مجموع ۲۱۸ پروژه نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان، افتتاح ۵۱ پروژه تا مهرماه هدفگذاری شده و روند اجرای این طرحها مطلوب است.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی مدارس گفت: تاکنون ۳۳ زمین چمن مصنوعی در مدارس استان به بهرهبرداری رسیده و برنامههای تجهیز و بهسازی مدارس نیز ادامه دارد.
وی در ادامه به وضعیت مسکن فرهنگیان اشاره کرد و گفت: ۶ هزار و ۸۲۸ نفر از فرهنگیان استان متقاضی مسکن هستند که نیازمند تعیین تکلیف و رفع موانع پیشرو هستند.
رضایی همچنین با تأکید بر توسعه آموزشهای فنی و حرفهای اظهار کرد: سهم دانشآموزان هنرستانها باید به ۵۰ درصد برسد، اما برای رسیدن به این هدف همچنان فاصله وجود دارد و اجرای مصوبه ساخت هشت هنرستان نیازمند پیگیری جدی دستگاههای متولی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان درباره سرویس مدارس نیز گفت: استقبال از سامانه سرویس مدارس پایین بوده و تاکنون تنها ۱۵۳ دانشآموز در این سامانه ثبتنام کردهاند که برای ساماندهی این بخش همکاری دستگاهها ضروری است.