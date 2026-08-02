مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۶ هزار و ۸۲۸ فرهنگی هم استانی در انتظار مسکن هستند.

۶ هزار و ۸۲۸ فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در انتظار مسکن

۶ هزار و ۸۲۸ فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در انتظار مسکن

لویه و بویراحمد ، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های این دستگاه برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: پروژه مهر با هدف آماده‌سازی مدارس استان در حال اجراست و مدارس از ابتدای مهرماه فعالیت حضوری خود را آغاز خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

رضایی افزود: از مجموع ۲۱۸ پروژه نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان، افتتاح ۵۱ پروژه تا مهرماه هدف‌گذاری شده و روند اجرای این طرح‌ها مطلوب است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی مدارس گفت: تاکنون ۳۳ زمین چمن مصنوعی در مدارس استان به بهره‌برداری رسیده و برنامه‌های تجهیز و بهسازی مدارس نیز ادامه دارد.

وی در ادامه به وضعیت مسکن فرهنگیان اشاره کرد و گفت: ۶ هزار و ۸۲۸ نفر از فرهنگیان استان متقاضی مسکن هستند که نیازمند تعیین تکلیف و رفع موانع پیش‌رو هستند.

رضایی همچنین با تأکید بر توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: سهم دانش‌آموزان هنرستان‌ها باید به ۵۰ درصد برسد، اما برای رسیدن به این هدف همچنان فاصله وجود دارد و اجرای مصوبه ساخت هشت هنرستان نیازمند پیگیری جدی دستگاه‌های متولی است.