پخش زنده
امروز: -
معاون برق و انرژی وزارت نیرو از بهرهبرداری قریبالوقوع واحد بخار ۲۹۲ مگاواتی نیروگاه سیکلترکیبی کلاس F دالاهو در کرمانشاه خبر داد و گفت: با راهاندازی این واحد، ظرفیت تولید برق کشور ۲۹۲ مگاوات افزایش مییابد؛ افزایشی که بدون نیاز به مصرف حتی یک واحد سوخت اضافی محقق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به نقش توسعه واحدهای بخار نیروگاههای سیکلترکیبی در افزایش بهرهوری صنعت برق، اظهار کرد: واحد بخار نیروگاه دالاهو کرمانشاه با ظرفیت ۲۹۲ مگاوات، بهزودی وارد مدار تولید میشود و ظرفیت نامی این نیروگاه را به ۹۱۲ مگاوات میرساند.
وی افزود: نیروگاه دالاهو شامل دو واحد گازی، هر یک به ظرفیت ۳۱۰ مگاوات، و یک واحد بخار ۲۹۲ مگاواتی است که واحدهای گازی آن پیش از این به بهرهبرداری رسیدهاند. اکنون با تکمیل بخش بخار، امکان تولید برق بیشتر از انرژی حرارتی خروجی واحدهای گازی فراهم میشود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو تأکید کرد: ویژگی برجسته این طرح، تولید ۲۹۲ مگاوات برق جدید بدون مصرف سوخت اضافی است. در این فرآیند، حرارت گازهای خروجی از اگزوز توربینهای گازی بازیافت و به بویلر بازیافت حرارت منتقل میشود تا بخار با فشار و دمای بالا تولید شود؛ بخاری که توربین بخار را به حرکت درمیآورد و برق بیشتری را بدون نیاز به سوختسوزی مجدد وارد شبکه میکند.
رجبی مشهدی ادامه داد: بهرهبرداری از بخش بخار نیروگاه دالاهو، علاوه بر افزایش راندمان نیروگاه به ۵۸.۵ درصد، سالانه حدود *۵۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفهجویی* به همراه دارد. این اقدام، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و انتشار گازهای گلخانهای، صیانت از منابع انرژی کشور و جلوگیری از هدررفت ثروت ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی افزایش پایداری شبکه برق غرب کشور، پاسخ به رشد مصرف برق در منطقه و ارتقای تولید انرژی با بهرهوری بالاتر را از مهمترین اهداف ورود این واحد به مدار دانست.
بخش بخار نیروگاه سیکلترکیبی دالاهو با سرمایهگذاری ۲۴۰ میلیون یورویی در حال احداث است و در دوره ساخت آن، بیش از یکهزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار شدهاند. این نیروگاه با سرمایهگذاری شرکت فراب در کیلومتر ۶۰ محور کرمانشاه ـ اسلامآباد غرب در دست احداث است.