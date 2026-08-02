به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ در گروه مردان که از ۲۰ خرداد با حضور ۱۸ تیم آغاز شده بود، امروز (یکشنبه ۱۱ مرداد) پس از برگزاری ۱۱۶ مسابقه با قهرمانی لهستان به پایان رسید.

تیم‌های آمریکا، اسلوونی و ژاپن نیز به مقام‌های دوم تا چهارم دست یافتند.

رده‌بندی نهایی والیبال لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان به قرار زیر است:

۱-لهستان

۲-آمریکا

۳-اسلوونی

۴-ژاپن

۵-ایتالیا

۶-ترکیه

۷-اوکراین

۸-چین

۹-بلغارستان

۱۰- برزیل

۱۱- فرانسه

۱۲-صربستان

۱۳- آلمان

۱۴-بلژیک

۱۵-ایران

۱۶- آرژانتین

۱۷- کوبا

۱۸- کانادا