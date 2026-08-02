سخنرانان همایش «اربعین، مقاومت اسلامی و برائت از دشمنان» با تاکید بر اینکه مقاومت؛ عزت، استقلال و خودباوری را برای ملت‌های مسلمان به ارمغان آورده است، فرهنگ اربعین را بستری برای تقویت وحدت امت اسلامی و استمرار جبهه مقاومت دانستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همایش «اربعین، مقاومت اسلامی و برائت از دشمنان» به همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین برگزار شد.

تاکید بر نقش مقاومت در عزت و اقتدار امت اسلامی تاکید بر نقش مقاومت در عزت و اقتدار امت اسلامی تاکید بر نقش مقاومت در عزت و اقتدار امت اسلامی تاکید بر نقش مقاومت در عزت و اقتدار امت اسلامی تاکید بر نقش مقاومت در عزت و اقتدار امت اسلامی

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در این همایش با بیان اینکه مقاومت، هزینه دارد، اما عزت‌آفرین است، گفت: تجربه تاریخی نشان داده است ملت‌هایی که در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی کرده‌اند، عزت و استقلال خود را حفظ کرده‌اند و آنان که راه سازش را برگزیدند، نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه عزت خود را نیز از دست دادند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب با اشاره به نقش امام خمینی (ره) در احیای روحیه خودباوری در ایران افزود: انقلاب اسلامی، ملت ایران را از وابستگی به قدرت‌های سلطه‌گر خارج کرد و با ایجاد روحیه «ما می‌توانیم»، زمینه امیدآفرینی و پیشرفت کشور را فراهم ساخت.

وی با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف با وجود تحریم‌ها، تاکید کرد: جمهوری اسلامی با اتکا به توان داخلی در مسیر استقلال و پیشرفت حرکت کرده و در عین حال بر آموزه‌های اسلامی در حفظ جان انسان‌های بی‌گناه پایبند بوده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین با اشاره به بازتاب انقلاب اسلامی در میان مسلمانان جهان گفت: بسیاری از زائران کشور‌های مختلف در موسم حج، انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت را عامل عزت امت اسلامی می‌دانند و بر استمرار این مسیر تاکید دارند.

عضو انصارالله یمن نیز در این همایش، اعلام برائت از استکبار جهانی را یک وظیفه دینی دانست و با استناد به آیات قرآن کریم گفت: ملت یمن با وجود بیش از یک دهه جنگ و محاصره، با توکل بر خدا و الهام از مکتب عاشورا در برابر دشمنان ایستادگی کرده و اراده خود را حفظ کرده است.

حیدر الحمزه افزود: ملت‌های مقاوم ثابت کرده‌اند که هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده آنان را در هم بشکند و راه عزت، ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز است.

دبیرکل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین نیز با اشاره به تحولات منطقه، مقاومت را عامل تغییر معادلات سیاسی دانست و گفت: عملیات «طوفان‌الاقصی» بسیاری از محاسبات دشمنان را برهم زد و نشان داد مقاومت همچنان مهم‌ترین عامل بازدارندگی در برابر طرح‌های سلطه‌طلبانه است.

سید مجتبی ابطحی، اربعین را نماد وحدت، آگاهی و تمدن‌سازی امت اسلامی توصیف کرد و افزود: فرهنگ عاشورا و اربعین، ملت‌های مسلمان را برای ایستادگی در برابر ظلم و تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌های ماندگار آماده می‌کند.

در پایان این همایش از جمعی از خانواده‌های شهدای مقاومت تجلیل شد.