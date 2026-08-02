به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حسن علیوند در بازدید از یکی از کارخانه‌های فرآوری، صادراتی و بسته‌بندی انواع کشمش و خشکبار در بناب، کشور‌های حاشیه خلیج فارس، همسایه‌های شمالی و کشور‌های اوراسیا و قفقاز و تعدادی از کشور‌های اروپایی را از مقاصد صادراتی کشمش بناب اعلام کرد.

وی جایگاه شهرستان بناب در زنجیره ارزش محصول انگور را مطلوب توصیف کرد و گفت: این شهرستان با سه هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت انگور، رتبه دوم تولید این محصول در آذربایجان شرقی را در اختیار دارد، اما به واسطه فعالیت کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی، با تولید ۳۵ هزار و ۱۱۲ تن کشمش و صادرات سالانه بیش از ۲۰ هزار تن کشمش رتبه نخست استان را در فرآوری و صادرات این محصول ارزشمند به خود اختصاص داده است.

علیوند افزود: وجود واحد‌های فرآوری و صادراتی فعال در بناب علاوه بر ایجاد اطمینان برای باغداران در عرضه و فروش محصول، موجب تکمیل زنجیره ارزش، افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور شده است.

وی با تاکید بر نقش صنایع تبدیلی در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی اظهار کرد: توسعه واحد‌های فرآوری و بسته‌بندی علاوه بر کاهش ضایعات، موجب ارتقای کیفیت محصولات، افزایش قدرت رقابت در بازار‌های داخلی و خارجی و تسریع در فرآیند صادرات می‌شود.

علیوند ظرفیت‌های صادراتی شهرستان بناب در انواع محصولات کشاورزی را وسیع خواند و افزود: راه‌اندازی پایانه صادرات محصولات کشاورزی در یکی از کارخانه ها، در کنار پایانه گمرکی شهرستان گامی موثر در افزایش ظرفیت صادراتی، کاهش زمان و هزینه‌های حمل و نقل و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی است و این ظرفیت می‌تواند علاوه بر تولیدکنندگان بناب در خدمت بهره‌برداران شهرستان‌های همجوار نیز قرار گیرد.

وی بر توسعه کشاورزی قراردادی و استفاده از نهاده‌های استاندارد در منطقه تاکید و اضافه کرد: همکاری واحد‌های فرآوری با باغداران در تامین سموم موثر و کود‌های مناسب، ضمن کاهش باقی مانده سموم و کود‌های شیمیایی در محصولات، به ارتقای سلامت تولیدات، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش عملکرد باغات انگور کمک خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بناب با تاکید بر حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی این شهرستان گفت: ارتقای کیفیت بسته‌بندی، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه بازار‌های صادراتی و تقویت همکاری میان تولیدکنندگان، صنایع فرآوری و صادرکنندگان از مهمترین راهکار‌های افزایش بهره‌وری و تثبیت جایگاه بناب به عنوان قطب فرآوری و صادرات کشمش در شمال‌غرب کشور است.