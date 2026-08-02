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درس ایستادگی و مقاومت در مدرسه میناب

ایستادگی و مقاومت در میناب، پیامی که مدرسه شجره طیبه به جهانیان مخابره کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱- ۱۷:۵۸
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برچسب ها: میناب ، شهدای دانش آموز ، ایستادگی و مقاومت
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