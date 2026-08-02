سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه حکمرانی هوشمند بدون داده‌های دقیق، به‌روز و قابل اتکا امکان‌پذیر نیست، گفت: هدف از اجرای برنامه حکمرانی داده، ایجاد مرجعیت داده در صنعت پتروشیمی و تبدیل اطلاعات به مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری در این صنعت است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امید شاکری امروز (یکشنبه، ۱۱ مرداد) در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری استقرار نظام حکمرانی داده مبنا با تأکید بر نقش راهبردی داده در مدیریت صنعت پتروشیمی، بیان کرد: استقرار حکمرانی داده یکی از ارکان اصلی حکمرانی صحیح در صنعت پتروشیمی است و بدون دسترسی به داده‌های دقیق، به‌روز و قابل اتکا، امکان اتخاذ تصمیم‌های اثربخش وجود نخواهد داشت.

وی با قدردانی از مدیران و کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پیشگامی در اجرای این طرح، گفت: همکاران ما در شرکت ملی صنایع پتروشیمی آغازگر یک اقدام بزرگ و تحول‌آفرین شده‌اند که می‌تواند مسیر حکمرانی هوشمند در صنعت را متحول کند.

سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تغییر الگوی حکمرانی در صنعت پس از توسعه بخش خصوصی افزود: در گذشته بخش عمده تعامل‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت‌های زیرمجموعه بر مبنای فرآیند‌های دیگری انجام می‌شد، اما امروز با گسترش فعالیت بخش خصوصی، حکمرانی صنعت بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبادل، مدیریت و تحلیل داده‌های دقیق و استاندارد است.

شاکری تصریح کرد: هر اندازه بتوانیم داده‌ها را دقیق‌تر، به‌روزتر و معتبرتر تولید و مدیریت کنیم، تصمیم‌گیری‌های مدیریتی نیز از کیفیت و اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی با اشاره به تجربه اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه فناوری اطلاعات یادآور شد: در سال‌های گذشته پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های متعددی ایجاد شده است، اما هدف نهایی تنها ایجاد بانک اطلاعاتی نیست، این داده‌ها باید به ابزار تصمیم‌سازی تبدیل و خروجی آنها در حل مسائل و بهبود عملکرد سازمان نمود پیدا کند.

رویکرد مدیریتی مسئله‌محور

سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه رویکرد مدیریتی خود را «مسئله‌محور» می‌داند، ادامه داد: هر برنامه و اقدامی باید در نهایت به حل یک مسئله منجر شود. اگر پروژه‌ای به نتیجه مطلوب نرسد، تمام تلاش‌های انجام‌شده ارزش واقعی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین موفقیت این طرح زمانی محقق می‌شود که آثار آن در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و ارتقای عملکرد صنعت قابل مشاهده باشد.

شاکری با تأکید بر ضرورت اجرای جدی برنامه‌های حکمرانی داده گفت: این برنامه باید به یکی از محور‌های اصلی فعالیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبدیل شود و اجرای آن با جدیت و به‌صورت مستمر دنبال شود. در این مسیر، هر جا که مانعی وجود داشته باشد، با همکاری وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی برای رفع آن اقدام خواهیم کرد.

وی هدف نهایی این تفاهم‌نامه را فراهم کردن زمینه اتخاذ تصمیم‌های هوشمند و مبتنی بر داده دانست و افزود: امروز دستگاه‌های اجرایی بیش از گذشته به اطلاعات دقیق، منسجم و قابل استناد نیاز دارند و صنعت پتروشیمی نیز باید با ساماندهی داده‌های خود، پاسخگوی این نیاز باشد.

سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این برنامه، ایجاد مرجعیت داده در صنعت پتروشیمی خواهد بود؛ مرجعیتی که می‌تواند اطلاعات معتبر، یکپارچه و قابل اتکایی را در اختیار مدیران، سیاست‌گذاران و سایر ذی‌نفعان قرار دهد و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در سطح صنعت و دولت باشد.

شاکری ابراز امیدواری کرد: با اجرای این تفاهم‌نامه و همکاری نزدیک وزارت نفت، میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان اداری و استخدامی کشور، گام مؤثری در استقرار حکمرانی داده و توسعه مدیریت هوشمند در صنعت پتروشیمی برداشته شود.

وزارت نفت ظرفیت تبدیل شدن به الگوی حکمرانی داده در کشور را دارد

محمدرضا ترکی‌بیوکی، رئیس امور راهبردی سامانه‌های ملی و حکمرانی داده مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور، نیز در این آیین با تأکید بر اینکه حکمرانی داده تنها با ایجاد سامانه‌ها و داشبورد‌های مدیریتی محقق نمی‌شود، گفت: وزارت نفت به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و حجم بالای داده‌های تولیدی، ظرفیت تبدیل شدن به الگوی ملی حکمرانی داده را دارد.

وی با تأکید بر اهمیت استقرار حکمرانی داده در دستگاه‌های اجرایی، وزارت نفت را یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های کشور در حوزه تولید و بهره‌برداری از داده دانست و گفت: این وزارتخانه به دلیل گستردگی فعالیت‌ها، ارتباط با شرکت‌های خصوصی و حجم بالای داده‌های تولیدی، ظرفیت آن را دارد که به الگویی ملی در حوزه حکمرانی داده تبدیل شود.

رئیس امور راهبردی سامانه‌های ملی و حکمرانی داده مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه امضای این تفاهم‌نامه آغاز یک مسیر تحول‌آفرین است، بیان کرد: هدف اصلی، فقط ایجاد زیرساخت‌های فناوری یا تولید داده نیست، بلکه باید از داده‌ها در فرآیند‌های تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، بازطراحی خدمات و حل مسائل سازمانی استفاده شود.

ترکی‌بیوکی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در حوزه فناوری اطلاعات انجام شده است، افزود: امروز کشور از نظر زیرساخت، ذخیره‌سازی و تولید داده با کمبود مواجه نیست، اما چالش اصلی، بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها در مدیریت و تصمیم‌گیری است.

وی فرهنگ‌سازی را نخستین پیش‌نیاز تحقق حکمرانی داده دانست و تصریح کرد: آموزش، توسعه فرهنگ استفاده از داده و نهادینه شدن نگاه داده‌محور در سطوح مدیریتی، مهم‌تر از توسعه صرف سامانه‌های فناوری است. مدیریت منابع انسانی، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع و حتی ارزیابی عملکرد باید بر پایه داده انجام شود.

داده‌ها باید به تصمیم، اصلاح فرآیند و رفع مشکلات منجر شوند

رئیس امور راهبردی سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور با انتقاد از استفاده تشریفاتی از داشبورد‌های مدیریتی گفت: بسیاری از داشبورد‌هایی که امروز در دستگاه‌ها ایجاد شده‌اند، فقط جنبه نمایشی دارند و به ابزاری برای تصمیم‌سازی تبدیل نشده‌اند. اگر داده‌ها به تصمیم، اصلاح فرآیند و رفع مشکلات منجر نشوند، ایجاد چنین سامانه‌هایی ارزش افزوده‌ای برای سازمان نخواهد داشت.

ترکی‌بیوکی با اشاره به رویکرد مثبت وزارت نفت در این حوزه بیان کرد: برخلاف برخی دستگاه‌ها که ابتدا باید مدیران را نسبت به ضرورت استفاده از داده اقناع کرد، در وزارت نفت استقبال و انگیزه قابل توجهی برای حرکت به سمت حکمرانی داده مشاهده می‌شود و این موضوع می‌تواند مسیر اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال را تسهیل کند.

وی بر ضرورت تدوین استاندارد‌های مشترک میان وزارت نفت و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه پالایش و پتروشیمی تأکید کرد و گفت: تعامل مؤثر با بخش خصوصی نیازمند تعریف زبان مشترک، استاندارد‌های تبادل داده و سازوکار‌های مشخص برای اشتراک‌گذاری اطلاعات است.

رئیس امور راهبردی سامانه‌های ملی و حکمرانی داده مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه تحول دیجیتال باید در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت ذی‌نفعان منجر شود، یادآور شد: بسیاری از تحولات بزرگ، از اجرای پروژه‌های ساده، اما کاربردی آغاز می‌شوند و نباید همواره به دنبال اجرای طرح‌های عظیم و پیچیده بود.

ترکی‌بیوکی برنامه‌های تدوین‌شده در قالب این تفاهم‌نامه را مبتنی بر اقدام‌های عملیاتی یک‌ساله توصیف کرد و گفت: موفقیت این برنامه‌ها نه با حجم اسناد، بلکه با میزان پیشرفت واقعی و نتایج حاصل از اجرای آنها ارزیابی خواهد شد.

وی جاری شدن نگاه داده‌محور در تمامی بخش‌های سازمان را هدف اصلی این تفاهم‌نامه دانست و افزود: انتظار ما این است که افزون بر حوزه برنامه‌ریزی، مدیریت منابع انسانی، پشتیبانی و سایر فرآیند‌های مدیریتی نیز بر پایه داده اداره شوند.

رئیس امور راهبردی سامانه‌های ملی و حکمرانی داده مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت تعامل نزدیک واحد‌های تخصصی و فناوری اطلاعات بیان کرد: فناوری اطلاعات نباید به واحدی مستقل و منزوی در ساختار سازمانی تبدیل شود، بلکه باید در متن فرآیند‌های کسب‌وکار حضور داشته باشد تا اجرای پروژه‌های تحول دیجیتال با سرعت و چابکی بیشتری دنبال شود.

تفاهم‌نامه سه‌جانبه استقرار نظام حکمرانی داده مبنا امروز (یکشنبه، ۱۱ مرداد) با هدف توسعه مدیریت داده‌محور، ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و استقرار حکمرانی هوشمند در صنعت پتروشیمی، میان وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان اداری و استخدامی کشور به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا، توسعه مدیریت هوشمند، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، یکپارچه‌سازی فرآیند‌های داده‌ای و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت داده‌ها در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صنعت پتروشیمی، چارچوب همکاری سه‌جانبه میان طرف‌های امضاکننده را ترسیم می‌کند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظف است در یک سال، با بهره‌گیری از الگوی استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا و در چارچوب الزام‌های اجرایی، برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و استقرار این نظام را در مجموعه خود دنبال کند.