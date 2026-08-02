امحاء ۶ کوره زغال در ارتفاعات لوداب کهگیلویه و بویراحمد
۶ کوره فلزی تولید زغال قاچاق در مناطق سخت گذر کوههای کمک لوداب کهگیلویه و بویراحمد امحاء شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید جمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: در پی گشتها و پایشهای مستمر نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، محل تولید زغال قاچاق توسط سوداگران طبیعت در ارتفاعات صعبالعبور منطقه کمک لوداب شناسایی شد.
موسویان افزود: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی بخش لوداب با حضور میدانی و تلاش شبانهروزی، موفق به کشف محل فعالیت متخلفان و شناسایی ۶ باب کوره فلزی تولید زغال شدند که این کورهها پس از کشف، امحاء و از چرخه فعالیت خارج شدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تداوم برخورد با تخلفات حوزه منابع طبیعی، اضافه کرد: پیگیریها برای شناسایی و برخورد قانونی با عاملان تولید زغال قاچاق در این منطقه ادامه دارد.
موسویان با اشاره به نقش مشارکت مردمی در حفاظت از عرصههای طبیعی، از شهروندان خواست هرگونه تخلف شامل قطع درختان، تولید و قاچاق چوب و زغال، تخریب و تصرف اراضی ملی و آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی را از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش کنند.