به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید جمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: در پی گشت‌ها و پایش‌های مستمر نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، محل تولید زغال قاچاق توسط سوداگران طبیعت در ارتفاعات صعب‌العبور منطقه کمک لوداب شناسایی شد.

موسویان افزود: نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی بخش لوداب با حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی، موفق به کشف محل فعالیت متخلفان و شناسایی ۶ باب کوره فلزی تولید زغال شدند که این کوره‌ها پس از کشف، امحاء و از چرخه فعالیت خارج شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تداوم برخورد با تخلفات حوزه منابع طبیعی، اضافه کرد: پیگیری‌ها برای شناسایی و برخورد قانونی با عاملان تولید زغال قاچاق در این منطقه ادامه دارد.