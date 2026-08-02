موکب شهدای شهرستان رزن، مستقر در کربلای معلی، یک هفته است که بی‌وقفه به زائران اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات‌رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این روز‌ها و هم‌زمان با برگزاری آیین باشکوه اربعین حسینی، موکب شهدای شهرستان رزن در کربلای معلی، با ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و معنوی، میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

این موکب، علاوه بر میزبانی از مردم منطقه، پذیرای زائرانی از اقصی نقاط کشور است که برای حضور در آیین باشکوه اربعین راهی کربلا شده‌اند.

در کنار طبخ و توزیع غذای گرم، برنامه‌های فرهنگی و معنوی نیز در این موکب برگزار می‌شود؛ برنامه‌هایی که حال‌وهوای خدمت را با فرهنگ عاشورا درهم آمیخته است.

خدمت، اخلاص و ارادت؛ روایت این روز‌های موکب شهدای شهرستان رزن که خدمات خود را تا دو روز پس از اربعین حسینی نیز ادامه خواهد داد.