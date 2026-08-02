آتش سوزی مراتع روستای آب کاسه تا پادوک دهدشت؛ کهگیلویه و بویراحمد
آتش سوزی در منطقه حومه غربی دهدشت روستای آب کاسه تا پادوک استان کهگیلویه و بویراحمد در حال گسترش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی کریمی مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهگیلویه از وقوع آتشسوزی در حومه غربی شهر دهدشت خبر داد و گفت: این آتشسوزی از ساعت ۱۵ امروز در منطقهای مرتعی واقع در حومه غربی دهدشت که در ۱۵ کیلومتری شهر دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه، قرار دارد آغاز شده و نیروهای عملیاتی از همان ساعات اولیه برای مهار آن وارد عمل شدند.
کریمی افزود: با تلاش نیروهای حاضر در صحنه، پیشبینی میشود آتشسوزی تا نیمهشب به طور کامل مهار شود.
وی ادامه داد: در عملیات مهار آتش، نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج و نیروهای مردمی حضور فعال دارند و تلاشها برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر عرصههای مرتعی ادامه دارد.