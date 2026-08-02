به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی کریمی مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهگیلویه از وقوع آتش‌سوزی در حومه غربی شهر دهدشت خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی از ساعت ۱۵ امروز در منطقه‌ای مرتعی واقع در حومه غربی دهدشت که در ۱۵ کیلومتری شهر دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه، قرار دارد آغاز شده و نیروهای عملیاتی از همان ساعات اولیه برای مهار آن وارد عمل شدند.

کریمی افزود: با تلاش نیروهای حاضر در صحنه، پیش‌بینی می‌شود آتش‌سوزی تا نیمه‌شب به طور کامل مهار شود.