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یک شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس ، با تمرکز بر توسعه نرمافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، گامهای مؤثری در بومیسازی فناوریهای پیشرفته صنعت نفت و گاز کشور برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یک شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس با مدیریت خانم دانشمند، با تمرکز بر توسعه نرمافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، گامهای مؤثری در بومیسازی فناوریهای پیشرفته و ارائه راهکارهای هوشمند برای صنعت نفت و گاز کشور برداشته است.
مؤسس این شرکت به همراه برادر خود، از دو سال پیش فعالیت خود را با هدف توسعه دانش هوش مصنوعی در داخل کشور آغاز کرده و اکنون توانستهاند نرمافزارهای تخصصی مورد نیاز صنایع بالادستی نفت و گاز را طراحی و تولید کنند.
این نرمافزارها با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی، قابلیت تشخیص، برآورد دقیق و ارزیابی مراحل مختلف ریسک در صنعت نفت و گاز را دارند و با کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، به عنوان جایگزینی برای نمونههای خارجی، از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری میکنند.
اعتماد صنایع بالادستی نفت و گاز به محصولات این شرکت دانشبنیان، زمینه توسعه فعالیتهای آن را فراهم کرده و موجب شده است این مجموعه در مدت کوتاه فعالیت خود، جایگاه قابل توجهی در حوزه تولید نرمافزارهای تخصصی به دست آورد.
این شرکت همچنین نرمافزار دیگری را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی طراحی کرده است که امکان معرفی و عرضه محصولات ایرانی بر بستر اینترنت را فراهم میکند و میتواند به توسعه بازار کسبوکارهای داخلی کمک کند.
مسئولان این شرکت اعلام کردهاند برنامه توسعه محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی همچنان ادامه دارد و هدف نهایی، معرفی توانمندیهای فناورانه ایران در عرصههای بینالمللی و گسترش سهم فناوری بومی در صنایع مختلف است.