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معاون رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت برابری در دسترسی به خدمات درمانی، بر لزوم ایجاد سیستم مدیریت هوشمند، شفافیت در ارائه اطلاعات و تقویت اعتماد جامعه ایثارگری از طریق رعایت عدالت در ارائه خدمات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست با مدیران معاونت بهداشت و درمان بنیاد، بر اهمیت رعایت عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه معزز ایثارگری تأکید کرد و اظهار داشت: موضوع عدالت در ارائه خدمات، از ابتدا یکی از سیاستهای اصلی مدنظر بوده و در بخش سلامت، این موضوع بیش از پیش حائز اهمیت است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکید ویژه دکتر پزشکیان بر موضوع عدالت، افزود: این اصل در بخشهای مختلف، بهویژه در حوزه سلامت، ضرورت و مورد تاکید جدی رئیس جمهور است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما باید برای حوزه سلامت شاخصهای مشخصی را تعریف کنیم و بر این اساس، میزان تحقق شاخصها را بهصورت ماهانه مورد ارزیابی قرار دهیم تا کیفیت حرکت در این مسیر بهدرستی مشخص شود.
موسوی با ارج نهادن به اقدامات گذشته، بیان کرد: باید بهگونهای عمل کنیم که اعتماد جامعه ایثارگری که پلی میان مدیریت و جامعه هدف و یکی از شاخصهای مهم سرمایه اجتماعی است، تقویت شود. وی همچنین بر ایجاد فرصتهای برابر برای دسترسی ایثارگران به خدمات در تمامی استانها و شهرستانها تأکید کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه به نقش مهم آموزش اشاره کرد و بیان داشت: آگاهیسازی در خصوص قوانین و ارائه اطلاعات دقیق و بهموقع به این قشره معزز از اقدامات ضروری است و باید کارکنان همه بخشها نسبت به قوانین آگاهی و اطلاع داشته تا بتوانند پاسخگویی و راهنمایی درستی ارائه کنند.
وی همچنین بر ضرورت ارائه خدمات بهصورت نظاممند، ضابطهمند و با بهرهگیری از مدیریت سیستماتیک و هوشمند تأکید کرد و گفت: شفافیت در ارائه اطلاعات به ایثارگران و فعال بودن تمامی بخشهای بنیاد در حوزه پاسخگویی، از اصول اصلی ما در این مسیر است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: مشارکت جامعه هدف در فعالیتهای مختلف بنیاد باید افزایش یابد و از ظرفیت همه گروههای جامعه ایثارگری در این زمینه استفاده شود و جلب اعتماد آنان باید از اهداف اصلی ما باشد.