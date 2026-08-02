به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ولی بهره‌مند گفت: با توجه به تحلیل و بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی و شاخص‌های ناپایداری، طی پنج روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش ابر در برخی مناطق مرتفع و همینطور با احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین تا پایان هفته در برخی ساعات شبانه روز وقوع تندبادهای لحظه ای دور از انتظار نخواهد بود که در این زمینه هشدار سطح زرد تا روز جمعه ۱۰ مرداد صادر شده است.