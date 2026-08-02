پیش بینی وضع هوای کهگیلویه و بویراحمد در روزهای آینده
معاون پیش بینی ادارهکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد وضعیت جوی این استان در روزهای آینده را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ولی بهرهمند گفت: با توجه به تحلیل و بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی و شاخصهای ناپایداری، طی پنج روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش ابر در برخی مناطق مرتفع و همینطور با احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: همچنین تا پایان هفته در برخی ساعات شبانه روز وقوع تندبادهای لحظه ای دور از انتظار نخواهد بود که در این زمینه هشدار سطح زرد تا روز جمعه ۱۰ مرداد صادر شده است.
معاون پیش بینی ادارهکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه از نظر دمایی نیز طی این مدت تغییرات قابل ملاحظهای پیش بینی نمیشود و همچنان ماندگاری هوای گرم مورد انتظار است، اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته لیشتر با بیشینه دمای ۴۶.۹ درجه سانتیگراد گرمترین و یاسوج با کمینهی دمای ۱۹.۴ درجه سانتی گراد خنک ترین نقاط استان بودند.