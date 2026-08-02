تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد در ۵ استان شمالی بلامانع است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حق‌شناس در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان، با اشاره به تصمیم مشترک استانداران شمالی گفت: تردد خودرو‌های وارداتی با پلاک منطقه آزاد انزلی همچنان در استان‌های شمالی کشور شامل گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و آذربایجان شرقی بلامانع است و مردم این استان‌ها می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.

وی افزود: پیشنهاد استانداران شمالی این است که این ظرفیت در چارچوبی مشخص ادامه یابد و دولت نیز می‌تواند سازوکار دریافت سوخت این خودرو‌ها را با قیمت مورد نظر خود تعیین کند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای تصریح کرد: بخش قابل توجهی از منابع کشور صرف جبران خسارت‌های ناشی از سوانح رانندگی می‌شود و توجه به عوامل مؤثر در کاهش این خسارت‌ها یک ضرورت ملی است.

حق‌شناس با اشاره به نقش همزمان عامل انسانی، وضعیت راه‌ها و کیفیت خودرو‌ها در وقوع تصادفات گفت: کیفیت ناوگان و کاهش نقص‌های فنی خودرو‌ها از موضوعاتی است که باید در کنار سایر عوامل مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تقویت امید اجتماعی گفت: با وجود دشواری‌ها و اتفاقات سال گذشته، اقدامات مثبت و مؤثری در بخش‌های مختلف استان گیلان انجام شده که اطلاع‌رسانی دقیق و درست آنها می‌تواند به افزایش امید و اعتماد عمومی کمک کند.

استاندار گیلان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان افزود: در پنج دهه گذشته تنها سه هتل پنج‌ستاره در گیلان ساخته شده بود، اما طی دو سال اخیر مجوز ساخت هفت هتل پنج‌ستاره صادر شده و برنامه ساخت ۱۴ هتل چهارستاره نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: ۲۷۱ نقطه در استان برای اجرای طرح‌های گردشگری اختصاص یافته که نشان‌دهنده ظرفیت بالای گیلان برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش است.

حق‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد فعالیت‌های فناورانه در استان گفت: گیلان به دلیل افزایش ثبت شرکت‌های دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، در بین استان‌های کشور به جایگاه دهم رسیده است.

وی همچنین درباره روند اجرای راه‌آهن رشت ـ آستارا گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) تاکنون ۴۰ کیلومتر از مسیر ۱۶۲ کیلومتری این پروژه را تحکیم بستر کرده و اجرای این طرح ملی با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار گیلان در پایان با قدردانی از مشارکت خیران استان در حوزه آموزش گفت: خیران گیلانی ساخت دو مجتمع آموزشی ۱۲ کلاسه در محله معلولین رشت را آغاز کرده‌اند که نمونه‌ای ارزشمند از همراهی مردم در مسیر توسعه استان است.