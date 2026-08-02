سردبیر روزنامه رای الیوم نوشت: اعلام آمریکا، مبنی بر بازنگری در میزان حضور و نیروهایش در کویت، اولین اعتراف رسمی به شکست در جنگ علیه ایران است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه رای الیوم نوشت: اعلام دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر بازنگری در میزان حضور و نیروهایش در کویت، اولین اعتراف رسمی به شکست در جنگ علیه ایران و محور مقاومت در منطقه است.

وی افزود: ترامپ متوجه شده که ایران تسلیم شدنی نیست و هیچ یک از تهدیدات تاکنون این کشور را مرعوب نکرده و نه تنها هیچ نشانه‌ای در مورد تسلیم آن وجود ندارد، بلکه برعکس، ایران آمادگی بیشتری از خود برای تقابلی کوبنده‌تر با هرگونه تجاوز جدید آمریکا نشان داده است. فرماندهان ارشد ارتش آمریکا مخالفت شدیدی با انجام چنین حمله‌ای علیه ایران دارند و با توجه به افزایش تلفات نیرو‌های آمریکایی در جبهه‌های نبرد غرب آسیا و تخریب اکثر پایگاه‌های آمریکایی که صد‌ها میلیارد دلار برای ساخت آنها هزینه شده است، از «ویتنام دیگری» می‌ترسند.