کبودراهنگ در ایام اربعین ۸ موکب در مسیر‌های رفت و برگشت به زائران اربعین حسینی خدمات رسانی میکنند

خدمات رسانی ۸ موکب کبودراهنگ در مسیر‌های رفت و برگشت به زائران اربعین حسینی

خدمات رسانی ۸ موکب کبودراهنگ در مسیر‌های رفت و برگشت به زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شیرین سو کبودراهنگ در مسیر رفت و برگشت زائران اربعین حسینی قرار دارد و برای خدمات رسانی مناسب به زائران اربعین حسینی ۱۳ سالی هست موکب شهدای گمنام در این شهر برما میشود

زائران اربعین حسینی در بزرگترین پیاده وری شیعیان جهان بیاد قائد شهید امت قدم برمی دارند.

عاشقان اباعبدالله الحسین ع در موکب شهدای گمنام شهر شیرین سو عاشقانه پذیرای مسافران کربلا هستند.

در این موکب در کنار وعدالت‌های غذایی برنامه‌های فرهنگی و اسکان و امداد به زائران اربعین ارائه می شود.

امسال در ایام اربعین در شهرستان کبودراهنگ ۸ موکب در مسیر‌های رفت و برگشت به زائران کربلا خدمات رسانی میکنند