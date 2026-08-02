تیم ملی والیبال لهستان با برتری مقابل آمریکا به مقام قهرمانی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان دست یافت.

والیبال لیگ ملت‌ها، قهرمانی لهستان با برتری مقابل آمریکا

والیبال لیگ ملت‌ها، قهرمانی لهستان با برتری مقابل آمریکا



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین روز مرحله نهایی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان یکشنبه یازدهم مردادماه با دو دیدار در شهر نینگبو در چین پیگیری شد.

در دیدار پایانی، تیم‌های آمریکا و لهستان برای کسب مقام قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند و عقاب‌های لهستانی سه بر دو حریف خود را شکست دادند تا برای سومین بار به مدال طلا این رقابت‌ها دست یابند.

آمریکایی‌ها در ست‌های دوم و سوم ۲۵ بر ۲۳ و ۲۷ بر ۲۵ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های اول، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز مسابقات اکتفا کرد.

عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار به جیک هانس از تیم آمریکا رسید که موفق به کسب ۲۱ امتیاز شد.

تیم ملی والیبال آمریکا که در هفت دوره قبلی لیگ ملت‌ها موفق به کسب سه مقام نایب قهرمانی و یک مقام سومی شده بود، در این دیدار نیز به مقام نایب قهرمانی اکتفا کرد و در حسرت قهرمانی باقی ماند.

تیم ملی والیبال لهستان برای سومین بار قهرمان شد تا در هفت دوره این مسابقات روی سکو رفته باشد. یک مقام نایب قهرمانی و دو مدال برنز نیز لیگ ملت‌ها در گنجینه افتخارات این تیم قرار دارد.

در دیدار رده بندی نیز اسلوونی موفق به شکست سه بر یک ژاپن شد و به مقام سومی رسید.