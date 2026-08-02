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بیننده خبرهای گوناگون از نقاط مختلف استان کردستان باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بسته خبرهای گوناگون کردستان به شرح ذیل است:
- از پوستر جشنواره شعر عاشورایی در قروه رونمایی شد.
- کریمی، مدیرکل امور کنسولی وزارت امور خارجه، در بازدید از مرز باشماق، از آمادگی گروههای اجرایی برای تسهیل عبور زائران خبر داد و از مردم و زائران خواست برای سفر اربعین از این مسیر استفاده کنند.
- به گفته مظفری فرمانده انتظامی شهرستان قروه در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت محله محور، ۲۰ دستگاه خودرو و ۲۴ دستگاه موتور سیکلت که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده بودند توقیف و راهی پارکینگ شد.
- مسئول نهاد نمایندگی ولیفقیه درسپاه بیتالمقدس استان کردستان، با حضور در مرز باشماق و بازدید از مواکب مستقر از خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.
- حیدری، مدیرکل سازمان بازرسی استان کردستان، در بازدید از مرز باشماق، بر ضرورت تقویت ظرفیتهای این مرز برای رونق بیشتر در سالهای آتی تأکید کرد.