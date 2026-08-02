به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بسته خبرهای گوناگون کردستان به شرح ذیل است:

- از پوستر جشنواره شعر عاشورایی در قروه رونمایی شد.

- کریمی، مدیرکل امور کنسولی وزارت امور خارجه، در بازدید از مرز باشماق، از آمادگی گروه‌های اجرایی برای تسهیل عبور زائران خبر داد و از مردم و زائران خواست برای سفر اربعین از این مسیر استفاده کنند.

- به گفته مظفری فرمانده انتظامی شهرستان قروه در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت محله محور، ۲۰ دستگاه خودرو و ۲۴ دستگاه موتور سیکلت که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده بودند توقیف و راهی پارکینگ شد.

- مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه درسپاه بیت‌المقدس استان کردستان، با حضور در مرز باشماق و بازدید از مواکب مستقر از خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.

- حیدری، مدیرکل سازمان بازرسی استان کردستان، در بازدید از مرز باشماق، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های این مرز برای رونق بیشتر در سال‌های آتی تأکید کرد.