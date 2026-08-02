رئیس گروه سلامت نوزادان، کودکان و شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی البرز، گفت: طرح شیردهی در ساعت نخست تولد در ۱۵ بیمارستان دارای زایشگاه البرز و ۸ بیمارستان دوستدار کودک در حال اجرا و بانک شیر در بیمارستان کمالی راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، کبری تک‌دهقان با اشاره به اینکه شعار امسال هفته جهانی تغذیه با شیر مادر «تغذیه با شیر مادر برای آغازی سالم و پایدار، آنچه مؤثر است را تقویت کنیم» است، گفت: تغذیه با شیر مادر در ارتقاء سلامت مادر و رشد و تکامل کودک تأثیر بسزائی دارد.همه ساله از ۱۰ الی ۱۶ مرداد (مصادف با یکم تا هفتم آگوست۲۰۲۶)، هفته تغذیه با شیر مادر گرامی داشته می‌شود، نه تنها در این هفته بلکه در کل سال در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر برنامه‌هایی تدوین و اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به شعار امسال بر آغاز سالم و پایدار یعنی اینکه نوزاد در همان ساعات اولیه تولد از شیر مادر تغذیه کند به همین منظور در تمامی ۱۵ بیمارستان دارای زایشگاه استان و ۸ بیمارستان دوستدار کودک این قانون در حال اجرا است.

تک دهقان با اشاره به اینکه تمام بیمارستان‌ها ملزم هستند پس از تولد نوزاد تماس پوستی با مادر را برقرار کنند تا شیردهی ساعت اول کودک انجام شود، تصریح کرد: در زایمان طبیعی بلافاصله، نوزاد با بند ناف روی شکم مادر قرار گرفته و از شیر مادرتغذیه می‌کند. پس از سزارین هم تماس پوستی و شیردهی ساعت اول در اتاق عمل و ریکاوری انجام می‌شود، البته آموزش شیردهی در کلاس‌های آمادگی برای زایمان و در حین مراقبت دوران باردار ارائه می‌شود.

وی از ارزیابی تغذیه با شیر مادر و نحوه اجرای این قانون در بیمارستان‌های دوستدار کودک البرز خبر داد و افزود: تغذیه با شیر مادر ضامن سلامت کودک در آینده است، زیرا ازبیماری‌های عفونی و اسهالی در کودکی و از بیمار‌هایی قلبی – عروقی و دیابت و چاقی دربزرگسالی پیشگیری می‌کنند.

تک دهقان اجرای قوانین حمایتی از مادران دارای نوزاد در ادارات را ضروری دانست و با اشاره به نظارت از دستگاه‌های اجرائی برای بررسی روند مرخصی زایمان و ساعت پاس شیر دهی مادران، اظهار داشت: موقعیت اجتماعی مادر باید در محیط کار حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه اعطای تشویقی دوهفته‌ای به پدران در زمان تولد نوزاد در راستای قانون حمایت از خانواده است، تصریح کرد: ۱۷ مرکز مشاوره شیردهی فعال در استان البرز وجود دارد و ۵۲ مربی مشاوره شیردهی در بیمارستان‌ها و مراکز مشاوره جهت ارائه این خدمات مشاوره شیردهی مستقر هستند.

این مسئول گفت: ۲ پایگاه بهداشتی دارای مراقب سلامت هم در بیمارستان‌های پر زایمان دولتی استان، امام علی (ع) و کمالی مستقر هستندتامادران ترخیصی که دارای مشکلات شیردهی می‌باشند رابه مراکز مشاوره شیردهی بهداشت ارجاع دهند.

کبری تک دهقان با اشاره به اینکه اتاق امن شیردهی در تمامی واحد‌های بهداشتی (مراکز، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت) ایجاد شده است، افزود: اتاق تکریم مادر و کودک در بیمارستان‌ها ایجاد شده تا تعویض پوشک، شیردهی و… توسط مادران با آرامش انجام شود.

وی به راه‌اندازی بانک شیر در بیمارستان کمالی کرج درهفته شیر مادر سال ۱۴۰۲ و اهداء شیر توسط مادران اشاره کرد و اظهار داشت: مادران دارای نوزاد نارس دردو بیمارستان امام علی (ع) و کمالی جهت پیشگیری از عوارض شیر خشک، رشدوتکامل بهتر نوزادان نارس از بانک شیر بهره‌مند می‌شوند.

رئیس گروه نوزادان، کودکان و شیر مادر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز از نظارت سالانه بر اجرای برنامه‌های ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان‌های دوستدار کودک خبر داد و در خاتمه تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تبدیل بیمارستان‌های شریعتی، شهید سردار سلیمانی و تخت جمشید به دوستدار کودک انجام شده است.