به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار ساری از برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی همزمان با سراسر کشور در مرکز مازندران خبر داد و گفت: این آیین عصر روز اربعین با حضور هیئت‌های مذهبی و عزاداران حسینی برگزار خواهد شد.

اسکندرنیا گفت: هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری از امامزاده عباس (ع) حرکت کرده و پس از طی مسیر پیش‌بینی شده، به امامزاده یحیی (ع) خواهند رسید.

وی افزود: در طول مسیر، ایستگاه‌های پذیرایی برای خدمت‌رسانی به عزاداران پیش‌بینی شده و در محل امامزاده یحیی (ع) نیز دعای از راه دور، مراسم عزاداری، سینه‌زنی و زیارت عاشورا برگزار خواهد شد.

فرماندار ساری ضمن دعوت از مردم برای حضور در این آیین معنوی، از عموم شهروندان خواست با حضور پرشور خود، جلوه‌ای دیگر از ارادت مردم مازندران به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش بگذارند.

اسکندرنیا همچنین گفت: اجتماع مردمی میدان آیینی امام حسین (ع) نیز طبق برنامه همیشگی، ساعت ۲۱:۳۰ برگزار خواهد شد.