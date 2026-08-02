به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: ماموران فرماندهی انتظامی کلانتری ۱۴ شلمان لنگرود هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو سواری با سه نفر سرنشین مشکوک و بلافاصله به راننده آن دستور ایست دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از صندوق عقب آن، ۲ دستگاه گنج یاب غیرمجاز به همراه متعلقات کشف کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با اعلام این که میراث فرهنگی مربوط به پیشینه تاریخی هر ملت و قومی است و باید به عنوان میراث آیندگان حفظ شود، از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.