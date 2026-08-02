دادخواهی شهدای جنگ اخیر یک مطالبه ملی و انسانی است
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا و روحیه ایثار توانسته در برابر زیادهخواهی قدرتهای سلطهگر ایستادگی کند، گفت: دادخواهی شهدای جنگ اخیر یک مطالبه ملی و انسانی است و این مسیر با بهرهگیری از همه ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی تا رسیدن به نتیجه و مجازات عاملان این جنایت با جدیت دنبال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، امیرحسین دانشکهن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، در برنامه زنده تلویزیونی «میداندار» شبکه البرز، با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، این حماسه عظیم را جلوهای از ماندگاری پیام عاشورا در طول تاریخ دانست و اظهار کرد: اربعین تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه نمایش اقتدار جبهه حق و استمرار پیام عدالتخواهی، آزادگی و ظلمستیزی امام حسین (ع) در جهان است.
وی با آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام افزود: ملت ایران در پرتو ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت، امروز به جایگاهی رسیده که دشمنان با وجود برخورداری از همه امکانات نظامی و رسانهای، نتوانستهاند اراده این ملت را درهم بشکنند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به تحولات منطقه و شکست محاسبات دشمنان گفت: شاید سالها پیش کمتر کسی تصور میکرد جمهوری اسلامی ایران بتواند با چنین اقتداری در برابر قدرتهای بزرگ جهان ایستادگی کند، اما امروز همه شاهدند که دشمنان برای تحقق اهداف خود با بنبست و استیصال مواجه شدهاند. آنچه ملت ایران را در برابر همه فشارها و تهدیدها مقاوم ساخته، فرهنگ عاشورا است؛ فرهنگی که به انسان میآموزد در برابر ظلم و باطل نباید تسلیم شد و عزت حقیقی در دفاع از حق معنا پیدا میکند.
وی تصریح کرد: اگر امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از امنیت کشور دفاع میکنند و مردم نیز با صلابت در کنار آنان ایستادهاند، ریشه این روحیه را باید در مکتب امام حسین (ع) و فرهنگ ایثار و شهادت جستوجو کرد.
مدیرکل بنیاد شهید البرز با بیان اینکه همه دستاوردهای انقلاب اسلامی مرهون خون شهدا است، اظهار داشت: شهدا با گذشتن از جان خود، عزت، امنیت و استقلال را برای ملت ایران به ارمغان آوردند و خداوند نیز آنان را به عالیترین درجات قرب الهی مفتخر ساخته است.
وی افزود: شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای امنیت و شهدای جنگ اخیر، ادامهدهندگان همان مسیر نورانی حضرت سیدالشهدا (ع) هستند و ملت ایران هرگز راه آنان را فراموش نخواهد کرد.
دانشکهن خاطرنشان کرد: هر پیروزی که امروز در عرصههای مختلف نصیب کشور میشود، ریشه در مجاهدت شهدا و صبر و استقامت خانوادههای معظم آنان دارد.
پرونده حقوقی شهدای جنگ اخیر در مسیر پیگیری بینالمللی
وی با اشاره به اقدامات بنیاد شهید برای دادخواهی شهدای جنگ اخیر گفت: دفاع از حقوق خانوادههای معظم شهدا و جانبازان یک تکلیف قانونی و اخلاقی است و بنیاد شهید این موضوع را با جدیت در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل بنیاد شهید البرز افزود: همزمان با اقدامات دستگاه قضایی، بنیاد شهید نیز فرآیند تشکیل پرونده برای شهدای مردمی را آغاز کرده و با همکاری دستگاههای ذیربط، مستندسازی جنایات، اخذ وکالت از خانوادهها و بهرهگیری از وکلای متخصص حقوق بینالملل در حال انجام است تا این پروندهها در مجامع بینالمللی مطرح شود.
وی ادامه داد: اسناد و مدارک مربوط به این جنایات کاملاً روشن است و حتی مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز به نقش خود در این تجاوزات اذعان کردهاند؛ بنابراین جامعه جهانی نمیتواند نسبت به این جنایات بیتفاوت باشد.
دانشکهن تأکید کرد: قوانین بینالمللی بر لزوم جبران خسارت قربانیان تجاوز و پاسخگویی عاملان جنایت تصریح دارد و انتظار میرود نهادهای بینالمللی با عمل به مسئولیتهای خود، زمینه محکومیت و مجازات عاملان این جنایات را فراهم کنند.
وی در ادامه با تشریح ویژگیهای مشترک شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: مطالعه زندگی شهدا نشان میدهد که آنان انسانهایی مسئولیتپذیر، مردمی و دغدغهمند بودند و هرجا انقلاب اسلامی به حضورشان نیاز داشت، بدون هیچ چشمداشتی در میدان حاضر میشدند.
مدیرکل بنیاد شهید البرز افزود: حضور فعال در مساجد، هیئتهای مذهبی، پایگاههای بسیج، فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و جهادی، از ویژگیهای مشترک بسیاری از شهدا بود و همین روحیه آنان را به الگوهای ماندگار جامعه تبدیل کرده است.
دانشکهن با بیان اینکه شهادت، نتیجه سالها خودسازی و اخلاص است، گفت: شهدا پیش از آنکه در میدان نبرد پیروز شوند، در میدان مبارزه با نفس به موفقیت رسیده بودند. اخلاص، اخلاق، تقوا و خدمت بیمنت به مردم، مهمترین ویژگیهایی بود که آنان را به مقام والای شهادت رساند.
وی خاطرنشان کرد: اگر امروز بخواهیم راه شهدا را ادامه دهیم، باید سبک زندگی آنان را الگوی خود قرار دهیم؛ سبک زندگیای که بر ایمان، مسئولیتپذیری، خدمت به مردم، بصیرت و دفاع از ارزشهای الهی استوار بود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در پایان با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت ضامن اقتدار و امنیت کشور است، اظهار کرد: تا زمانی که ملت ایران به آرمانهای عاشورا و راه شهدا وفادار باشد، هیچ قدرتی توان شکستن اراده این ملت را نخواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به همین فرهنگ، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت خود را با قدرت ادامه خواهد داد.