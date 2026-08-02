رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: صدا و سیمای خراسان جنوبی، بازوی توانمند جهاد کشاورزی در ارتقای امنیت غذایی است.

صدا و سیما، بازوی توانمند جهاد کشاورزی در ارتقاء امنیت غذایی

صدا و سیما، بازوی توانمند جهاد کشاورزی در ارتقاء امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس سازمان جهاد کشاورزی به همراه جمعی از مدیران کل حوزه وزارتی جهاد کشاورزی در استان در دیدار مدیر کل صدا و سیما به مناسبت ۹ مرداد روز صدا وسیما با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی دوم و سوم در تامین کالا‌های اساسی مشکلی در استان نداشتیم گفت:این اقدامات باعث رضایتمند مردم استان شد که ۲۰ درصد بیشتر از آمار رضایت کشوریست که بدون همراهی صدا و سیما محقق نمی‌شد.

اسفندیاری تزریق سه همت تسهیلات به بخش دام و طیور، وارد شدن بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ تن کود به استان و خرید تضمینی گندم را از مهمترین اقدامات ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی در استان در دوران جنگ دانست.

وی همچنین با تبریک ۹ مرداد روز ملی صدا وسیما به تلاشگران رسانه ملی در خراسان جنوبی و قدردانی از تلاش‌های آنان در تعامل با جهاد کشاورزی گفت: صدا وسیمای استان امروز با عملکرد خوبش در کشور مطرح است و با رویداد ملی ایران جان به خوبی در کشور درخشید.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با اشاره تعامل صدا و سیمای استان با جهاد کشاورزی گفت:این همراهی را می‌توان در یکسال اخیر در حوزه‌های مختلف به خوبی دید.

آینه دار افزود: نیرو‌های صدا وسیما شبانه روزی در بخش‌های مختلف برای اطلاع رسانی تلاش می‌کنند و نتیجه این تلاش‌ها با توجه به توطئه‌های روز افزون دشمن در افزایش و رضایت مندی مخاطب در این استان مشاهده می‌شود.

وی گفت: با توجه به آخرین نظرسنجی‌ها در بازه زمانی ایام جنگ میزان مخاطب و رضایت مندی مردم از صدا وسیمای استان افزایش داشته است

حجت الاسلام عبداللهی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز ضمن تبریک روز ملی صدا و سیما گفت: صدا وسیما در جنگ دوازده روزه و رمضان نقش هدایت‌گری و روشنگری داشت.

کرباسچی سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه از همکاری صدا وسیما برای پویش سرو ایران و ایستاده، چون سرو قدردانی کرد و گفت: خراسان جنوبی با همراهی صدا وسیما از این حیث رتبه اول را در کشور کسب کرد.

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی گفت: در خصوص خرید تضمینی گندم قدردانی ویژه در پوشش خبری داریم و امیدواریم این همکاری‌ها استمرار داشته باشد.

حسینی نسب افزود: ما نسبت به سال گذشته در خرید تضمینی گندم ۲۲ درصد افزایش داشتیم.

وی گفت: کسب رتبه‌های برتر صدا وسیمای خراسان جنوبی افتخاری برای استان محسوب می‌شود که توانمندی نیرو‌های سازمان را نشان میدهد.

احمدی مدیر کل دامپزشکی استان نیز گفت: صدا وسیما و خبرنگاران بازوی بسیار قوی دستگاه‌های اجرایی و چشم بینای جامعه هستند و ما نیز پاسخگو هستیم و از شما و نیرو‌های صدا وسیما قدردانی می‌کنیم.

مدیر تعاون روستایی استان نیز در این جلسه گفت: صدا وسیما در بخش‌های مختلف در خصوص تنظیم بازار و خرید محصولات مزیت دار استان از جمله زرشک و زعفران برنامه‌های مختلف تهیه کرده است.

رضوی افزود: اعتبارات ما در تعاون روستایی زیاد نیست، اما عملکرد خوب صدا وسیما در تبیین و بیان فعالیت‌ها و امیدآفرینی که ایجاد می‌کند این کمبود را جبران کرده است.

در این جلسه همچنین بر همکاری و تعامل بیشتر با صدا وسیما تاکید شد.