



غفاریان گفت: سال گذشته حدود ۸۸ کیلومتر شبکه مرتبط با سرقت گاز شناسایی و جمع‌آوری شد و از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۰ کیلومتر از این شبکه‌های غیرمجاز ساماندهی شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان گفت: حدود ۱۲ هزار استفاده غیرمجاز از شبکه گاز شناسایی شده است که برای مقابله با آن، گروه‌های تخصصی با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تشکیل شده‌اند و روند جمع‌آوری شبکه‌های غیرمجاز همچنان ادامه دارد.غفاریان گفت: سال گذشته حدود ۸۸ کیلومتر شبکه مرتبط با سرقت گاز شناسایی و جمع‌آوری شد و از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۰ کیلومتر از این شبکه‌های غیرمجاز ساماندهی شده است.

وی افزود: در نقاطی که هوشمندسازی اجرا شده، کنترل مصرف دقیق‌تر انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی مناطق، اجرای پروژه هوشمندسازی توانسته است تا ۳۰ درصد کاهش هدررفت و مصرف انرژی را به همراه داشته باشد.