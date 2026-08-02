به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ براساس قرعه‌کشی انجام شده تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و شناور سازی قشم بترتیب به مصاف تیم‌های شاهین بندر عامری و پارس جنوبی جم می‌روند.

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همچنین شهرآورد فوتبال هرمزگان بین تیم‌های شناور سازی قشم و پالایش نفت بندرعباس در هفته چهاردهم برگزار میشود.

این مسابقات از اواخر شهریور ماه سالجاری برگزار میشود.