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مراسم قرعهکشی فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور (جام آزادگان) عصر امروز ۱۲ مرداد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ براساس قرعهکشی انجام شده تیمهای پالایش نفت بندرعباس و شناور سازی قشم بترتیب به مصاف تیمهای شاهین بندر عامری و پارس جنوبی جم میروند.
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همچنین شهرآورد فوتبال هرمزگان بین تیمهای شناور سازی قشم و پالایش نفت بندرعباس در هفته چهاردهم برگزار میشود.
این مسابقات از اواخر شهریور ماه سالجاری برگزار میشود.