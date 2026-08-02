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موج گرمای شدید در راه کردستان؛ هواشناسی با صدور هشدار نارنجی، خواستار رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث ناشی از گرما و آتشسوزیهای احتمالی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اداره کل هواشناسی استان کردستان با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به افزایش محسوس دما و استقرار توده هوای گرم در سطح استان خبر داد.
کارشناسان هواشناسی از شهروندان خواستهاند ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج تابش خورشید، اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از گرمازدگی و همچنین محافظت از اراضی کشاورزی و مراتع در برابر خطر آتشسوزی را در اولویت قرار دهند.