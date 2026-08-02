هنر مرمت؛ مرهمی بر پیکر هشت اثر تاریخی مجروح اصفهان

مرمت هشت بنا از بیست و هشت اثر تاریخی آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم در اصفهان به پایان رسید. استان اصفهان بعد از تهران دومین قربانی حملات آمریکایی صهیونی به میراث فرهنگی در جنگ تحمیلی سوم بود.