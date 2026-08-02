بازنگری در حکمرانی منابع طبیعی کشور با تمرکز بر مدیریت آب، خاک و جنگلها
معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از آغاز فرآیند بازمهندسی و اصلاح نظام حکمرانی منابع طبیعی کشور خبر داد و گفت: مدیریت آب، مقابله با فرسایش خاک، حفاظت از جنگلها و رفع تعارض منافع از مهمترین محورهای مورد بررسی در این مسیر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، رضا افلاطونی، معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در نخستین جلسه شورای راهبردی منابع طبیعی کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای مدیریتی این حوزه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت صاحبنظران منابع طبیعی، اقلیم و سرزمین میتواند به بهبود فرآیندها و ایجاد تحول در نظام حکمرانی طبیعی کشور کمک کند.
وی با اشاره به تأثیرپذیری کشور از شرایط اقلیمی افزود: یکی از موضوعات مهم و راهبردی در مدیریت منابع طبیعی، مسئله آب و نحوه حکمرانی در این حوزه است که نیازمند تغییر نگاه از مدیریت صرفاً مصرفمحور به مدیریت جامع چرخه آب است.در حوزه قانونگذاری و اجرا، توجه کافی به مدیریت چرخه آب وجود نداشته و اصلاح این رویکرد با بهرهگیری از نظرات متخصصان و صاحبنظران در دستور کار قرار دارد. موضوع فرسایش خاک نیز نیازمند بازنگری و بازمهندسی فرآیندها و اقدامات است و باید با برنامهریزی دقیق، حفاظت از منابع خاک کشور تقویت شود.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت جنگلها خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیندهای حکمرانی در حوزه منابع طبیعی میتواند نقش مؤثری در حفاظت، احیا و بهبود وضعیت جنگلها و مناطق طبیعی کشور داشته باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از چالشهای مهم در حوزه منابع طبیعی را تعارض منافع عنوان کرد و گفت: ایجاد تعادل میان حفاظت از منابع طبیعی و نیازهای توسعهای کشور، از موضوعات پیچیدهای است که باید با اصلاح قوانین و ایجاد تعامل میان بخشهای مختلف مدیریت شود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین مرتبط با منابع طبیعی افزود: برخی مقررات و رویههای موجود نیازمند اصلاح هستند تا بتوان میان حفاظت از طبیعت و توسعه پایدار کشور توازن ایجاد کرد.
افلاطونی در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: اجرای طرحهای احیای جنگلها و کاشت حدود چهار میلیون هکتار جنگل دستکاشت در چند دهه گذشته از جمله اقدامات ارزشمند کشور در این حوزه بوده که میتواند آثار مثبتی در مدیریت منابع طبیعی داشته باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و تشکیل جلسات تخصصی، مسیر جدیدی برای بهبود حکمرانی منابع طبیعی کشور و حفاظت از سرمایههای ملی ترسیم شود.