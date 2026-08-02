معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از آغاز فرآیند بازمهندسی و اصلاح نظام حکمرانی منابع طبیعی کشور خبر داد و گفت: مدیریت آب، مقابله با فرسایش خاک، حفاظت از جنگل‌ها و رفع تعارض منافع از مهم‌ترین محور‌های مورد بررسی در این مسیر خواهد بود.

بازنگری در حکمرانی منابع طبیعی کشور با تمرکز بر مدیریت آب، خاک و جنگل‌ها

بازنگری در حکمرانی منابع طبیعی کشور با تمرکز بر مدیریت آب، خاک و جنگل‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، رضا افلاطونی، معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در نخستین جلسه شورای راهبردی منابع طبیعی کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیند‌های مدیریتی این حوزه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت صاحب‌نظران منابع طبیعی، اقلیم و سرزمین می‌تواند به بهبود فرآیند‌ها و ایجاد تحول در نظام حکمرانی طبیعی کشور کمک کند.

وی با اشاره به تأثیرپذیری کشور از شرایط اقلیمی افزود: یکی از موضوعات مهم و راهبردی در مدیریت منابع طبیعی، مسئله آب و نحوه حکمرانی در این حوزه است که نیازمند تغییر نگاه از مدیریت صرفاً مصرف‌محور به مدیریت جامع چرخه آب است.در حوزه قانون‌گذاری و اجرا، توجه کافی به مدیریت چرخه آب وجود نداشته و اصلاح این رویکرد با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران در دستور کار قرار دارد. موضوع فرسایش خاک نیز نیازمند بازنگری و بازمهندسی فرآیند‌ها و اقدامات است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، حفاظت از منابع خاک کشور تقویت شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت جنگل‌ها خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در حوزه منابع طبیعی می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت، احیا و بهبود وضعیت جنگل‌ها و مناطق طبیعی کشور داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از چالش‌های مهم در حوزه منابع طبیعی را تعارض منافع عنوان کرد و گفت: ایجاد تعادل میان حفاظت از منابع طبیعی و نیاز‌های توسعه‌ای کشور، از موضوعات پیچیده‌ای است که باید با اصلاح قوانین و ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف مدیریت شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین مرتبط با منابع طبیعی افزود: برخی مقررات و رویه‌های موجود نیازمند اصلاح هستند تا بتوان میان حفاظت از طبیعت و توسعه پایدار کشور توازن ایجاد کرد.

افلاطونی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح‌های احیای جنگل‌ها و کاشت حدود چهار میلیون هکتار جنگل دست‌کاشت در چند دهه گذشته از جمله اقدامات ارزشمند کشور در این حوزه بوده که می‌تواند آثار مثبتی در مدیریت منابع طبیعی داشته باشد.