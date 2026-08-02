رئیس سازمان اورژانس کشور : با وجود افزایش شمار زائران اربعین نسبت به سال گذشته، خدمات بهداشتی و درمانی با تکیه بر توان داخلی دانشگاه علوم پزشکی آبادان توسعه یافته و با کیفیت مطلوب در حال ارائه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جعفر میعادفر روز یکشنبه در جریان بازدید از مرز بین‌المللی شلمچه، از روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی ابراز رضایت کرد و گفت: هماهنگی‌های درون‌بخشی و برون‌بخشی در حوزه بهداشت و درمان در این مرز به‌خوبی انجام شده و زمینه ارائه خدمات مناسب به زائران فراهم است.

وی مرکز درمانی شهید سلیمانی را از نقاط قوت دانشگاه علوم پزشکی آبادان دانست و افزود: این مرکز با بهره‌گیری از تجهیزات مناسب و نیروهای متخصص و مجرب، خدمات مطلوبی به زائران ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با تقدیر از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی آبادان، حرکت این دانشگاه به سمت خودکفایی در تأمین نیروی انسانی از ظرفیت‌های بومی را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: این رویکرد ضمن کاهش وابستگی به نیروهای اعزامی سایر استان‌ها، پایداری خدمات درمانی را در شرایط خاص تضمین می‌کند.

میعادفر ادامه داد: امسال با وجود افزایش شمار زائران، خدمات درمانی با استفاده از حدود نیمی از ظرفیت نیروهای برون‌دانشگاهی نسبت به سال گذشته ارائه می‌شود که نشان‌دهنده مدیریت مناسب و ارتقای توان داخلی دانشگاه است.

وی از زائران خواست زمان سفر خود را مدیریت کرده و با کوتاه کردن مدت اقامت، امکان بهره‌مندی سایر مشتاقان از زیارت را فراهم کنند تا روند خدمت‌رسانی با کیفیت مطلوب ادامه یابد.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین با اشاره به گرمای هوا و خستگی زائران هنگام بازگشت، توصیه کرد زائران پیش از آغاز مسیر بازگشت، در مواکب و مسیر استراحت کافی داشته باشند، غذای مناسب مصرف کنند و پس از بازیابی توان جسمی، راهی مقصد شوند تا از بروز حوادث رانندگی و مشکلات ناشی از خستگی جلوگیری شود.

وی در پایان با اشاره به تجهیز داروخانه‌های مستقر در مرز به داروهای مورد نیاز، از هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های مختلف برای ارائه خدمات درمانی به زائران خبر داد.