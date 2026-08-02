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رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از تعیین تعرفه جدید نرخ تبدیل هر کیلوگرم شلتوک به برنج سفید در واحدهای شالیکوبی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، صالح محمدی گفت: با توجه به فصل برداشت برنج و آغاز به کار واحدهای شالیکوبی گیلان و با نشستهای کارشناسی و تبادل نظر فنی تعرفه جدید تبدیل هر کیلوگرم شلتوک به برنج سفید برای شالیکوبیهای استان مصوب و ابلاغ شده است.
وی افزود: بر این اساس نرخ کارمزد تبدیل شالی برداشت با کمباین برای واحدهای مدرن به ازای هر کیلوگرم شالی ۸۴ هزار ریال، برای واحدهای سنتی ۷۷ هزار ریال، نرخ کارمزد تبدیل شالی خشک شده برای واحدهای مدرن به ازای هر کیلوگرم شالی ۸۲ هزار ریال و واحدهای سنتی به ازای هر کیلو شالی ۷۴ هزار ریال تعیین شدهاست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: عملیات تبدیل شالی به برنج سفید شامل تخلیه شالی در خشک کن، خشک کردن شالی، تخلیه از خشککن، الک کردن شالی، سفیدکردن و کیسهگیری در کیسههای بزرگ است.
صالح محمدی با بیان اینکه تعیین و تایید واحدهای مدرن توسط سازمان جهاد کشاورزی اعلام میشود افزود: کشاورزان باید پس از تبدیل شالی، کارمزد خود را طبق وزن شالی به صورت نقدی پرداخت کنند و در غیراینصورت با توافق ۲ طرف قابل تبدیل یا تحویل برنج به نرخ روز، کارمزد را تسویه کنند.
وی با بیان اینکه نرخ بوجاری و دستهبندی برنج سفید شده ۱۹ هزار ریال است افزود: مسئولان شالیکوبیها موظف هستند نرخهای گفته شده را در سردر و ورودی واحدهای شالیکوبی و در معرض مشاهده عموم قرار دهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تمام اطلاعات ورود و خروج برنج و شلتوک باید در سامانه جامع انبارها ثبت شود و ثبت نکردن اطلاعات در سامانههای مربوطه برخورد قانونی مراجع قضایی را به همراه دارد.