پخش زنده
امروز: -
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش از تدوین و پیگیری برنامه جامع تأمین مسکن بومیان، کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی و اسکان نیروهای کارگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی مسلمخانی در نشست با اعضای انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان کیش، گفت: برنامه تامین مسکن، متناسب با شرایط گروههای مختلف، در قالب طرحهای مسکن بومیان، خدمت، سازمانی، کارمندی و کارگری دنبال میشود.
او افزود: افزایش هزینههای مسکن، ماندگاری نیروی انسانی در بخشهای دولتی، خدماتی و خصوصی جزیره را با مشکل مواجه کرده و موضوع مسکن بهعنوان یکی از مأموریتهای ویژه معاونت عمرانی تعریف شده است.
مسلم خانی، خاطرنشان کرد: معلمان، نیروهای درمان، کارکنان دستگاههای خدماترسان و نیروهای شاغل در بخش خصوصی، با وجود نقش مؤثر در اداره و اقتصاد کیش، برای تأمین مسکن مناسب با دغدغه روبهرو هستند و این شرایط برای کارفرمایان و سرمایهگذارانی که به حفظ نیروهای متخصص خود نیاز دارند نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تدوین برنامهای چندبخشی در حوزه مسکن، گفت: سازمان منطقه آزاد کیش خود را به یک الگوی مشخص محدود نکرده است و متناسب با شرایط بومیان، کارکنان بخش دولتی، فعالان بخش خصوصی، نیروهای سازمانی و کارگران، روشهای متفاوتی را برای تأمین مسکن یا محل اسکان در نظر گرفته است.
واگذاری مسکن به بومیان بهصورت اجاره به شرط تملیک
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: در سالهای گذشته، شماری از بومیان کیش برای دریافت مسکن نام نویسی کردند، اما اقدام مؤثری در این زمینه شکل نگرفته و به همین دلیل، طرح مشارکتی تعریف شد تا سهم سازمان از این طرح، در قالب اجاره به شرط تملیک بلندمدت، در اختیار بومیان واجد شرایط قرار گیرد.
مسلمخانی، تصریح کرد: نام نویسی متقاضیان و راهاندازی سامانه مسکن بومیان انجام شده است و یک مجموعه انبوهساز دارای توان اجرایی نیز برای پیشبرد طرح در نظر گرفته شده و شرایط پرداخت واحدها نیز متناسب با توان اقتصادی و وضعیت متقاضیان تنظیم خواهد شد.
پیشبینی دو هزار واحد در طرح مسکن خدمت
مسلمخانی گفت: طرح مسکن خدمت برای کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی پیشبینی شده است تا زمینه دسترسی افراد واجد شرایط به مسکن ملکی، براساس ضوابط طرح و با قیمت تمامشده، فراهم شود.
او افزود: استفاده از این ظرفیت به افرادی اختصاص خواهد یافت که سابقه و تعهد خدمت مشخصی در کیش دارند و قرار نیست افرادی که حضور کوتاهمدتی در کیش دارند، از مزایای واگذاری مسکن با قیمت تمامشده برخوردار شوند.
مسلم خانی با بیان اینکه ظرفیت حدود دو هزار واحد برای طرح مسکن خدمت پیشبینی شده است، افزود: نزدیک به نیمی از این ظرفیت در فراخوان مرحله نخست عرضه شده و مرحله دوم نیز برای انتشار فراخوان و جذب سرمایهگذار آماده است.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به برگزاری جلسه های تابآوری اقتصادی کیش، گفت: بخشی از ظرفیت مسکن خدمت برای صاحبان کسبوکار و فعالان اقتصادی و بخش دیگری برای معلمان، کادر درمان و کارکنان خدمات عمومی در نظر گرفته شده است.
او افزود: نحوه شناسایی و انتخاب واجدان شرایط در بخش اقتصادی نیز از سوی معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در حال تدوین است.
مسلمخانی درباره نحوه مدیریت طرح مسکن خدمت، افزود: مدیریت کلی این طرح به شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش واگذار شده است، اما این شرکت مسئول اجرای مستقیم ساختمانها نیست و وظیفه جذب سرمایهگذار، انتخاب سازنده و هدایت کلی فرایند اجرایی طرح را بر عهده دارد.
او افزود: فراخوان مرحله اول درقالب عمومی در روزنامههای کثیرالانتشار، پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیش و درگاههای شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش منتشر شد و ۱۳ سرمایهگذار پیشنهادهای خود را ارائه کردند و پس از بررسی، ارزیابی و امتیازدهی پیشنهادها، سرمایهگذار طرح نیز انتخاب شد.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به معیارهای انتخاب سازنده، گفت: این طرح به سازندهای نیاز دارد که هم توان تولید مسکن با قیمت تمامشده مناسب و هم توان سرمایهگذاری و تأمین مالی را داشته باشد و انتخاب سازنده صرفاً بر مبنای رتبه پیمانکاری انجام نمیشود و ضوابط تخصصی وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت انبوه مسکن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مسلم خانی، افزود: در مرحله دوم از حضور سازندگان و سرمایهگذاران فعال در کیش استقبال میشود و در چارچوب اسناد فراخوان و ضوابط ارزیابی، سابقه مؤثر و قابلاثبات فعالیت در کیش میتواند بهعنوان یکی از معیارهای تخصصی بررسی پیشنهادها مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: سازندگان محلی که از توان مالی کافی برخوردار نیستند نیز میتوانند با سرمایهگذاران دیگر کنسرسیوم تشکیل دهند و در طرح مشارکت کنند.
تأمین مالی براساس دارایی دیجیتال
مسلمخانی درباره مدل دارایی دیجیتال محور تأمین مالی طرح مسکن، گفت: یکی از مشکلات تعاونیهای مسکن، ناتوانی در تأمین مستمر منابع مالی و توقف طرح ها در میانه اجراست و روش جدید بهگونهای طراحی شده است که منابع متقاضیان بهتدریج جذب و طرح در دوره ساخت با کمبود نقدینگی مواجه نشود.
او تأکید کرد: مبلغ اولیه برای تعریف بسته سرمایهگذاری تعیین میشود و هزینه نهایی طرح، مطابق ضوابط قراردادی، پیشرفت فیزیکی، ارزیابی کارشناسی و شرایط روز محاسبه خواهد شد.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: در کنار روش دارایی دیجیتال محور تأمین مالی طرح های مسکن، روش تأمین مالی مبتنی بر دارایی دیجیتال زمین نیز با رعایت الزامات قانونی و پس از مراحل کارشناسی و اخذ مجوزهای لازم، با هدف تأمین منابع و کمک به تابآوری کسبوکارهای خرد در دورههای کاهش درآمد در حال پیگیری است.
مسلمخانی، گفت: طرح های مسکن خدمت رقیب طرحهای ویژه مسکونی و سرمایهگذاری در کیش نیستند، بلکه مکمل آنها محسوب میشوند و با هدف تأمین مسکن شاغلان و نیروهای مورد نیاز کیش طراحی شدهاند.
بازنگری در روش اجرای اسکان کارگری
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش درباره طرح اسکان کارگری، گفت: زمینهای مورد نیاز این طرح شناسایی و جانمایی شده و تاکنون سه فراخوان برای جذب سرمایهگذار برگزار شده است و پس از گفتوگو با فعالان اقتصادی، برخی بخشهای روش اجرایی و مدت بهرهبرداری طرح نیز در حال بازنگری است تا جذابیت اقتصادی آن برای سرمایهگذاران افزایش یابد.
مسلم خانی، افزود: مجموعههای اسکان کارگری به شکل سازههای سبک و یکطبقه و با ظرفیتهای مشخص طراحی میشوند و در کنار فضای اقامت، خدمات رفاهی مورد نیاز ساکنان نیز در آنها پیشبینی خواهد شد و هدف از اجرای این طرح، ساخت خوابگاههای بدون امکانات نیست، بلکه باید محیطی مناسب برای زندگی و اسکان نیروهای شاغل فراهم شود.
او افزود: سرمایهگذار میتواند مجموعه اسکان کارگری را برای کارکنان خود احداث کند یا بخشی از ظرفیت آن را در اختیار سایر فعالان اقتصادی قرار دهد و در طراحی این طرح نیز بهجای تقسیم زمین بین شمار زیادی از متقاضیان و ایجاد قطعات کوچک، زمینهایی با ظرفیت اسکان حدود ۱۰۰، ۱۵۰ یا ۲۰۰ نفر تعریف شده است.
مسلم خانی، گفت: نشانی و مشخصات زمینها آماده شده و اطلاعات آنها از طریق سامانه سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش منتشر خواهد شد و انتخاب سرمایهگذار نیز پس از ثبت رسمی پیشنهادها و انجام فرایند بررسی و امتیازدهی انتخاب می شود.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اعلام آمادگی برخی جوامع صنفی برای اجرای طرح، گفت: جامعه هتلداران برای مشارکت در تأمین اسکان کارکنان اعلام آمادگی کرده است و سازمان نیز ظرفیتها و زمینهای پیشبینیشده را برای بررسی اولیه و فرایند رسمی سرمایهگذاری معرفی کرده است.
پیشبینی مسکن سازمانی و کارمندی برای بخشهای دولتی و خصوصی
مسلمخانی درباره طرح مسکن سازمانی، گفت: حدود هزار واحد مسکن سازمانی در چند طرح مشارکتی پیشبینی شده و این واحدها به مالکیت کارکنان درنمیآیند، بلکه برای اسکان نیروهای دستگاههای اداری، انتظامی، امنیتی و خدماترسان که دورهای در کیش مشغول خدمت هستند استفاده می شود.
او بر اجرای طرح مسکن کارمندی برای کارکنان بخش خصوصی نیز تأکید کرد و گفت: موافقت اجرای طرح در سطح کلی انجام شده و زمینها و محدودههای پیشنهادی آن نیز مشخص شده است و آغاز عملیات اجرایی پس از نهاییشدن روش حقوقی و اجرایی طرح و تعیین نحوه مشارکت سازمان، انجمنها و فعالان اقتصادی در قالب یک کارگروه مشترک خواهد بود.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش افزود: هتلها و دیگر مجموعههای اقتصادی میتوانند برای تأمین مسکن کارکنان خود در این طرح مشارکت کنند. اجرای این طرح ها علاوه بر کمک به ماندگاری نیروهای متخصص، موجب افزایش فعالیتهای ساختمانی، گردش اقتصادی و ایجاد اشتغال در کیش خواهد شد.
افزایش تولید و عرضه مسکن؛ محور اصلی برنامهها
مسلمخانی در ادامه به نقش تنظیمگری سازمان منطقه آزاد کیش در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: بخشی از مسئولیت نظارت و تنظیم بازار مسکن بر عهده معاونت اقتصادی است و برنامهها و اقداماتی نیز در این حوزه در حال تدوین و اجراست.
او تأکید کرد: هدف اصلی سازمان، افزایش تولید مسکن و تقویت سمت عرضه در کیش است تا بومیان، کارکنان، نیروهای خدماتی و فعالان بخش خصوصی بتوانند متناسب با شرایط خود به مسکن یا محل اسکان مناسب دسترسی داشته باشند.