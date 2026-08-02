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۱۲۰ واحد از طرح ۶۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن کوی شهید بهشتی همدان با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی به زودی به بهره برداری می رسد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طرح ۶۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن کوی شهید بهشتی همدان از اسفند سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در مرحله نخست ۱۲۰ واحد آن که متقاضیان آورده مورد نیاز خود را به طور کامل تامین کردهاند در مراحل پایانی قرار دارد.
به گفته مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان این طرح در مرحله دوم نیز ۱۹۰ واحد در دستور کار قرار دارد تا با فراخوان پرداخت ودیعه از طرف متقاضیان / ساخت آنها به سرعت انجام شود.
رضایی با اشاره به اینکه شرکتهای خدماتی آب، برق و گاز همه به موازات پیشرفت این طرح در حال ایجاد زیرساختهای مورد نیاز هستند، افزود: به متقاضیان هر واحد بین ۱ میلیارد تا ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی ارائه میشود و در صورتی که آورده شخصی خود را هم به موقع تامین کنند همه ۶۰۰ واحد تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.