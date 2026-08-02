اجرای طرح مدیریت پایدار جنگلهای شمال
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از اجرای طرح مدیریت پایدار جنگلهای شمال کشور در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: این طرح با هدف حفاظت، احیا، افزایش ضریب حفاظتی و بهرهگیری از ظرفیت جوامع محلی در ۲۸ حوزه جنگلی استانهای گیلان، مازندران و گلستان اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، کامران پورمقدم در نخستین جلسه شورای راهبردی منابع طبیعی کشور با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگلها اظهار کرد: موضوع حفاظت از جنگلهای کشور همواره مورد تأکید مسئولان ارشد نظام بوده و ضرورت دارد فرآیندهای مدیریتی این حوزه با رویکردهای علمی و جدید بازنگری شود. بهرهبرداری چوبی از جنگلهای شمال تا سال ۱۳۹۶ ادامه داشت، اما از سال ۱۳۹۵ به دلایل مختلف متوقف شد و در برنامه ششم توسعه نیز موضوع مدیریت پایدار جنگلها مورد توجه قرار گرفت.
پورمقدم تصریح کرد: در ماده ۳۶ برنامه هفتم پیشرفت، سازمان منابع طبیعی مکلف شده است موضوع مدیریت پایدار جنگلها را پیگیری کند؛ بهگونهای که برداشت از جنگلها صرفاً پس از انجام مطالعات تخصصی و با تأیید مراجع ذیصلاح انجام شود. در سالهای گذشته مطالعات نیمهتفصیلی در چهار حوزه جنگلی انجام شد و اطلاعات گستردهای از حدود دو میلیون هکتار عرصه جنگلی استخراج شده که اکنون بهعنوان مبنای اجرای طرحهای مدیریت پایدار مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه مدیریت پایدار جنگل تفاوت اساسی با شیوههای گذشته دارد، گفت: در روش جدید، مبنای تصمیمگیری مطالعات جامع، توجه به شرایط اکولوژیک، مشارکت مردم و استفاده از فناوریهای نوین خواهد بود و در صورت حرکت به سمت زراعت چوب نیز این موضوع بر اساس برنامهریزی علمی انجام میشود.
پورمقدم با اشاره به محدودیتهای اعتباری و اجرایی این طرح اظهار کرد: اجرای برنامه مدیریت پایدار جنگلها در دو مرحله پیشبینی شده است؛ مرحله نخست در یک بازه پنجساله آغاز میشود و در ادامه، اجرای کامل طرح در مناطق هدف دنبال خواهد شد.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بر اساس مطالعات انجامشده، در ۲۸ حوزه جنگلی پیشبینی شده حدود ۳۱۳ هزار مترمکعب برداشت چوب انجام خواهد شد که بخش عمده آن مربوط به درختان خارجشده از چرخه طبیعی، شکسته و افتاده است.
وی تأکید کرد: میزان برداشت پیشبینیشده حدود نیم درصد از حجم چوب موجود در عرصههای جنگلی است و هدف اصلی این طرح، حفاظت از زیستبوم جنگل، احیا و مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور خواهد بود.