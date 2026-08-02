به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و فنی حرفه‌ای استان اصفهان گفت: هدف از این رویداد ترویج فرهنگ مهارت آموزش و قدردانی از برگزیدگان مهارتی و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جوانان با استعداد است.

فریده روشن افزود: در چهارماهه نخست امسال در بخش‌های دولتی و غیردولتی بیش از ۴۲ هزار نفر در دروره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای استان شرکت کردند.

در این مراسم از پوستر بیست و سومین دوره مسابقات ملی مهارت در بهمن ماه امسال به میزبانی اصفهان رونمایی شد.