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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهروندان خبرنگاری با ارسال تصاویری از وضعیت هدر روی آب در شهرک جهاد، نبود روشنایی در آبشار و کانال روباز در محمدود کانون پرورش فکری کودکان یاسوج خواستار رسیدگی مسئولان امر شدند.
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