شهروند خبرنگار ۱۱ مرداد

در بسته خبری شهروند خبرنگار بیننده پیام‌ها و تصاویر ارسالی خودتان به پیام رسان‌های داخلی به شماره تلفن ۰۹۱۷۰۴۰۴۳۳۳ باشید.