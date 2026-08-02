کارگر آرامستان معتمدی بابل که پنج سال است در این شغل فعالیت می‌کند، در خانه‌ای ۳۵ متری و استیجاری همراه همسر و هشت فرزندش زندگی می‌کند و با وجود همه دشواری‌ها، امید را از خانواده‌اش دور نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هر روز، پایان زندگی انسان‌های بسیاری را از نزدیک می‌بیند؛ اما وقتی از آرامستان خارج می‌شود، به خانه‌ای بازمی‌گردد که در آن، زندگی با تمام شور و امید جریان دارد.

محمد، کارگر آرامستان معتمدی بابل، پنج سال است که در این شغل فعالیت می‌کند. او می‌گوید: هر روز با پایان داستان زندگی انسان‌ها روبه‌رو هستم، اما در خانه، آغاز یک زندگی دیگر را می‌بینم.

در خانه‌ای کوچک و استیجاری، خانواده‌ای ۱۰ نفره زندگی می‌کنند. تازه‌ترین عضو این خانواده، تنها ۲۵ روز است که به دنیا آمده و هشتمین فرزند خانواده به شمار می‌رود.

پدر خانواده با افتخار نام فرزندانش را یکی‌یکی بر زبان می‌آورد و می‌گوید: علی، مجتبی، معصومه، مریم، مهدی، خدیجه، فاطمه زهرا و زینب، سرمایه‌های واقعی زندگی من هستند.

فرزندان خانواده نیز از صمیمیت میان خواهران و برادران می‌گویند. یکی از آنها گفت: وقتی تعداد خواهر و برادر‌ها زیاد باشد، همیشه کنار هم هستیم، از هم حمایت می‌کنیم و هیچ‌کس احساس تنهایی نمی‌کند.

مادر خانواده نیز با اشاره به نگاه برخی افراد نسبت به خانواده‌های پرجمعیت گفت: بسیاری می‌پرسند بزرگ کردن هشت فرزند سخت نیست؟ سختی هست، اما خداوند در قرآن فرموده است: همراه هر سختی، آسانی است. وقتی به لطف خدا نگاه می‌کنیم، سختی‌ها کمتر به چشم می‌آید.

این خانواده اکنون در خانه‌ای ۳۵ متری زندگی می‌کنند؛ یعنی سهم هر نفر از فضای خانه، حدود سه و نیم مترمربع است.

پدر خانواده گفت: در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمینی به ما واگذار شده و اکنون با وجود همه مشکلات مالی، در حال ساخت خانه‌ای برای خانواده هستیم.

خانه امروز کوچک است، اما آرزو‌های این خانواده بزرگ است؛ خانواده‌ای که با وجود محدودیت‌های معیشتی، فرزندآوری را انتخاب کرده و امید را در کنار همدلی معنا کرده است.

گزارش از سیده حکیمه موسوی