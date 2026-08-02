به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان استان هم اکنون کمی تا نیمه ابری است گفت: با عبور جریانات کم و بیش ناپایدار تا اواخر هفته کنونی ابرناکی و رگبار رعد و برق پراکنده در استان پیش بینی شده است.

وی افزود: دریای خزر امروز تا صبح فردا در برخی مناطق برای فعالیت‌های دریایی نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در شبانه روز گذشته صومعه سرا با ۱۴ درجه سلسیوس و ماسوله با ۱۴ درجه سلسیوس به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند.

دادرس افزود: دمای هوا هم اکنون در رشت، مرکز استان ۳۲ درجه سلسیوس و رطوبت این شهر ۵۵ درصد است.