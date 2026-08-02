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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی گفت: در چهارماهه سال جاری، میزان صادرات تعاونیها ۱۹ میلیون دلار بوده که روند رو به رشد این بخش را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی دهقانی در جلسه با شرکتهای تعاونی دهیاران استان با اشاره به گستره فعالیت تعاونیها در استان گفت: در آذربایجانغربی یکهزار و ۸۸۶ تعاونی فعال با عضویت ۱۷۱هزار و ۴۱۱ نفر در گرایشهای کشاورزی، مسکن، خدماتی، صنعتی، تولیدی و توزیعی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به ایجاد ۳۲هزار و ۱۸۹ فرصت شغلی توسط تعاونیها،افزود این رقک نشان میدهد تعاون، یک ظرفیت واقعی برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی استان است و در روستاها میتواند نقش محوریتری ایفا کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی ادامه داد: در سال گذشته با تشکیل ۵۵ تعاونی و عضویت ۲هزار و ۹۷ نفر، زمینه اشتغال برای یکهزار و ۴۹۰ نفر فراهم شد.
وی افزود: در چهارماهه اول امسال نیز ۹ تعاونی با ۹۹ نفر عضو ثبت شده که ۱۸۲ نفر اشتغالزایی داشتهاند. همچنین ۲۸ پرونده متقاضی جدید برای ثبت و تشکیل تعاونی به اداره ثبت شرکتها ارسال شده است.
دهقانی با اشاره به عملکرد تحقق ۱۶۷ درصدی صادراتی تعاونیها اظهار کرد: در حوزه صادرات، تعاونیهای استان در سال گذشته موفق شدند ۶۷ میلیون و ۳۹۷ هزار دلار صادرات ثبت کنند.
وی ادامه داد: برنامه ابلاغی ما ۴۰ میلیون دلار بود که با تلاش تعاونیهای مبادلات مرزنشینان و تعاونیهای صنعتی و تولیدی، بیش از ۱۶۷ درصد محقق شده است.
دهقانی با اشاره به حل مسئله در حوزه تعاونیهای مسکن و حل مسائل چنددههای این تعاونیها افزود: یکی از مطالبات جدی مردم و تعاونگران، تعیین تکلیف اراضی و صدور اسناد تعاونیهای مسکن بود که در برخی موارد بیش از دو دهه بلاتکلیف مانده بود. خوشبختانه با پیگیریهای مستمر و همراهی دستگاههای مسئول، مشکل ۲۳هزار و ۴۷۶ نفر از اعضای ۹ تعاونی مسکن متعارف با جمعیتپذیری ۹۴هزار نفر از طریق الحاق اراضی به محدوده طرح تفصیلی شهری حل شد.
وی با اشاره به ساماندهی تعاونیهای مبادلات مرزنشینان و رفع انسداد فعالیتها اقدامات انجامشده برای تعاونیهای مرزنشینان گفت: مشکلات ۴۶ تعاونی مبادلات مرزنشینان که با محدودیتها و انسداد فعالیت مواجه بودند، بررسی و پیگیری شد. با فعالسازی سامانه اداره امور مالیاتی و مساعدتهای انجامشده، برای مدت ۶ ماه فرصت لازم برای تسویه بدهیها و بازگشت سوددهی به اعضا فراهم شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یادآور شد: در حال حاضر ۱۶ تعاونی مبادلات مرزنشینان در گمرکات استان و کشور فعال هستند.