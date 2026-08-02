رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: تلفیق کد ملی با کد پستی و اجرای طرح «ثبت مبنا»، راهکاری اساسی برای رفع خطا‌های آماری و اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت است.

امیرحسین بانکی‌پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اظهار داشت: سرشماری‌های حضوری که سالانه به صورت دوره‌ای انجام می‌شد، علاوه بر هزینه‌سازی و حجم بالای برنامه‌ریزی، همواره همراه با خطای آماری بوده‌اند.

رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس افزود: بر این اساس، در برنامه هفتم توسعه بر اجرای طرح «ثبت مبنا» تاکید شده است تا بدون نیاز به مراجعه خانه به خانه، از طریق تلفیق کد ملی و کد پستی، آمار‌های دقیق و به‌روز استخراج شود.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی آمار‌های کنونی، عدم تطابق محل تولد با محل سکونت افراد است، افزود: در شرایط فعلی، ثبت احوال تنها محل تولد افراد را در اختیار دارد و این در حالی است که بسیاری از افراد سال‌هاست از شهر محل تولد خود مهاجرت کرده‌اند؛ اما با الصاق کد پستی به کد ملی، محل دقیق سکونت هر فرد به درستی مشخص خواهد شد.

بانکی‌پور تاثیر این موضوع را در اجرای «قانون جوانی جمعیت» بسیار مهم دانست و تصریح کرد: بر اساس قانون، تخصیص بسیاری از تسهیلات به شهر‌ها منوط به این است که نرخ باروری آنها بالاتر از ۲.۵ نباشد. در حال حاضر به دلیل آمار‌های غیرواقعی، شاهد گلایه برخی استانداران هستیم که معتقدند نرخ باروری شهرهایشان کاهش یافته، اما همچنان در آمار‌ها بالای ۲.۵ ثبت می‌شود. اجرای طرح ثبت مبنا، این چالش را به طور کامل مرتفع خواهد ساخت.

این نماینده مجلس به اختلافات نهاد‌های آماری در دوره گذشته اشاره کرد و گفت: پیش‌تر سازمان ثبت احوال از ارسال آمار‌های ثبت ولادت به مرکز آمار ایران استنکاف می‌کرد که این امر محاسبه دقیق نرخ باروری را با مشکل مواجه می‌ساخت. خوشبختانه با تغییر مدیریت در ثبت احوال، همکاری بسیار خوبی شکل گرفته است.

بانکی‌پور در پایان تاکید کرد: طبق قانون، مرجع رسمی انتشار آمار‌ها تنها مرکز آمار ایران است و با انتقال داده‌های ثبت احوال به این مرکز و بررسی آن در کنار آمار مهاجرت‌ها، شاهد تغییر و اصلاح جدی در نرخ باروری شهر‌های کشور خواهیم بود.

گفتنی است؛ بر اساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت کل کشور به ۸۷ میلیون و ۶ هزار و ۳۷ نفر رسیده است. آمار‌ها نشان می‌دهد، متوسط تعداد اعضای هر خانواده به کمتر از ۳.۲ نفر کاهش یافته که پایین‌ترین میزان از دهه ۳۰ تاکنون است. همچنین در سال ۱۴۰۴، مجموع ولادت‌های ثبت‌شده ۸۹۲ هزار و ۲۲۷ نفر و شمار وفات‌ها حدود ۴۶۰ هزار نفر گزارش شده که بیشترین میزان مرگ‌ومیر در فصل بهار اتفاق افتاده است.