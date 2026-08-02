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معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تکمیل پوشش اینترنت پرسرعت در تمامی روستاهای واجد شرایط، توسعه زیرساختهای فیبر نوری در مناطق گردشگری و تجهیز شهرهای ماکو و بازرگان به خدمات هوشمند تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد حاتمیزاده در سومین جلسه شورای راهبری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی که با حضور تاجفر فرماندار ماکو، علیپور اقدم نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه ارتباطات در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: وزارت ارتباطات از ابتدای فعالیت دولت، حضور میدانی مدیران در اقصی نقاط کشور را به عنوان یک اصل دنبال کرده و سفر به شهرستانها با هدف بررسی مستقیم مشکلات و تسریع در توسعه زیرساختهای ارتباطی انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه این سفر، یازدهمین سفر استانی وزارت ارتباطات پس از برقراری آتشبس است، افزود: توسعه ارتباطات در سراسر کشور بر اساس برنامههای مصوب و اسناد بالادستی دنبال میشود و در حوزه ارتباطات روستایی نیز تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از پوشش اینترنت پرسرعت برخوردار شدهاند.
حاتمیزاده ادامه داد: خدمات پرسرعت بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه میشود و خدمات حیاتی از جمله بانکداری و سلامت نیز بر همین بستر فعال هستند؛ به گونهای که حتی در دوران جنگ تحمیلی اخیر نیز این خدمات بدون وقفه به مردم ارائه شد.
وی با بیان اینکه تا پایان سال تمامی روستاهای واجد شرایط در شهرستان ماکو تحت پوشش قرار خواهند گرفت، گفت: در شهرها نیز اپراتورها مکلف شدهاند هیچ شهری فاقد دسترسی به اینترنت نباشد.
معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات با اشاره به خسارات جنگهای اخیر اظهار داشت: حدود ۳۰ درصد از منابع و ظرفیتهای این حوزه آسیب دید، اما با وجود این محدودیتها، برنامههای توسعهای وزارتخانه متوقف نشده است.
وی افزود: در حوزه پوشش جادهای نیز تمامی اپراتورها موظف به توسعه و تجهیز شبکه شدهاند، هرچند افزایش قیمت تجهیزات و محدودیتهای ناشی از مشکلات واردات از طریق بنادر، روند اجرای برخی پروژهها را با دشواری مواجه کرده است.
حاتمیزاده با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات نگاه بلندمدتی به توسعه فناوری دارد، گفت: افق دید ما محدود به رفع مشکلات امروز نیست و برای آیندهای روشن برنامهریزی کردهایم. در حوزه هوش مصنوعی نیز با هدف رقابت با کشورهای پیشرو، اقدامات گستردهای در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره برنامههای ویژه شهرستان ماکو نیز اظهار کرد: در برنامههای سال ۱۴۰۵، استانداردهای توسعه ارتباطات با رویکرد عدالت ارتباطی و بدون تبعیض سختگیرانهتر شده است. روستاهایی که هنوز از پوشش مناسب برخوردار نیستند در اولویت توسعه قرار دارند و در مراحل بعدی نیز اجرای پروژههای فیبر نوری، بهویژه در منطقه باغچهجوق، دنبال خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیتهای گردشگری منطقه افزود: مناطق گردشگری باید به شبکه فیبر نوری مجهز شوند و بر همین اساس، تا پایان سال شهرهای ماکو و بازرگان به خدمات هوشمند تجهیز خواهند شد.
وی با توصیف ماکو به عنوان یکی از مسیرهای راهبردی ترانزیت کشور و بهشت سرمایهگذاری، گفت: آینده بسیار روشنی برای این منطقه متصور هستیم و برگزاری اجلاس بینالمللی کشورهای عضو اکو نیز در برنامههای پیشرو قرار دارد.
حاتمیزاده همچنین از تدوین سند توسعه اقتصاد دیجیتال و سند توسعه هوش مصنوعی با همکاری دانشگاه ارومیه خبر داد و افزود: این اسناد در آینده با حضور وزیر ارتباطات رونمایی خواهند شد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه پست دیجیتال، اظهار کرد: با توجه به وجود مرز بازرگان، توسعه خدمات نوین پستی و تجارت الکترونیک میتواند نقش مهمی در افزایش مبادلات تجاری و رونق کسبوکارهای دیجیتال و فروشگاههای اینترنتی ایفا کند.
وی افزود: برنامهریزی لازم برای راهاندازی فناوری نسل پنجم (5G) توسط اپراتور رایتل در شهرستان ماکو نیز در دستور کار قرار گرفته است.